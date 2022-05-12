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ضعيها لقدمك في الليل.. وتخلصي من تشققات وسواد وخشونة القدمين تسائل الكثير من الأشخاص بشأن فوائد الملح لتنعيم الكعبين وهل له نتيجة فعلًا فعالة في معالجة تشقق القدمين أم لا، وفي مقالنا اليوم سوف نقوم باستعراض وتوضيح كيفية وأهم فوائد الملح بالنسبة لمشكلة تشقق القدمين وخشونتها من الكعبين، حيث أنه ربما أغلبنا قد عانى من تشقق القدمين أو خشونة بسيطة فيه وقمنا بمعالجتها ولكن هناك بعض الأشخاص التي تقوم بإهمال الأمر حتى يتفاقم ويصبح أكثر كارثية من قبل ويصعب معالجته بسهولة. أهم فوائد الملح لتنعيم الكعبين وطريقة استخدامه يمكنك نقع قدميك في الخل والملح الأبيض والماء الدافئ أو الفاتر وتقليب الخليط واتركي قدميك منقوعة بداخل الوعاء لمدة نصف ساعة.

يساهم الخليط وخاصة الملح في إخراج العديد من السموم الضارة المتراكمة في القدمين وشعور القدم براحة واسترخاء وألم أقل.

كما أن هذه الوصفة مفيدة حيث أنها تحد من إصابة الأشخاص مرض السكري المزمن وتساهم في الحد من الإصابة بالصداع النصفي. نقع القدمين في زيت الليمون للتشققات يعد زيت الليمون أحد الزيوت الطبيعية التي تعمل على معالجة تشقق القدمين وخاصة تنعيم الكعب وتليينه.

حيث أنه يمكن إضافة زيت الليمون مع زيت اللافندر وعدة قطرات من زيت الزيتون وقلبي المكونات جيدًا وقومي بنقع يديك وتدليكهما بالخليط.

وكرري هذه الوصفة يوميًا مع ارتداء جوارب قطنية قبل النوم واستمري عليها لمدة شهر وانعمي بكعبين ناعمين بدون تشقق. أسباب تشقق القدمين قلة ترطيب الجلد وخاصة القدمين هو أكبر الأسباب التي تؤدي إلى تشقق الكعبين وخاصة وأن ذلك يجعل الكعب يتراكم عليه الجلد الميت بدون أن تتم إزالته مما يجعل القدم جافة وخشنة وذلك بسبب نقص الفيتامينات في الجسم.

وقوف الشخص لفترة طويلة بسبب العمل أو مهام المنزل ولذلك يجب الجلوس من وقت إلى الآخر تجنبًا لحدوث هذه المشكلة.

التقدم في العمر أحد أكبر الأسباب التي تؤدي إلى ذلك حيث أنه بمرور الوقت يكبر الجلد أيضًا كما تكبر الملامح وتشيخ.

زيادة الوزن والإصابة بداء السمنة المفرطة حيث أنه يكون هناك حمل كبير جدًا على القدمين ويؤدي إلى تشقق الكعب. عمر شويل - جدة ضعيها لقدمك في الليل.. وتخلصي من تشققات وسواد القدمين في يوم واحد - ثقفني

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