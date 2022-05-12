نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملعقة نشا واحدة وتخلصي من شعر الوجه والجسم من الجذور وتبيض فوري للأماكن الغامقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إزالة الشعر بالنشا، منطقة الوجه من الأماكن الحساسة والتي يجب التعامل معها برفق وحرص شديد وخاصة عند ازالة الشعر منها، لأن استخدام أي وسيلة غير مناسبة عند التخلص من الشعر يؤدي إلى التهاب البشرة وظهور الحبوب والبقع فيها، نقدم لكل فتاه طريقة بسيطة جدا لإزالة شعر الوجه بالكامل دون الشعور بألم، وهذه الطريقة تعتمد على استخدام مكون طبيعي وهو النشا الموجود في كل منزل، والذي يساعد على ازالة الشعر برفق وخاصة من الجلد الحساس والموجود في الوجه والمناطق الحساسة، وهذا بسبب خصائص النشا الهلامية والتي تجعله يلتصق بالجلد وخاصة الشعيرات الصغيرة والوبر، كما يساعد النشا على تفتيح البشرة وتوحيد لونها، لذلك فإن استخدامه يعطي نتائج مرضية.

طرق عمل وصفة إزالة الشعر بالنشا

نحتاج إلى ملعقة صغيرة من السكر وملعقة صغيرة من النشا وبياض بيضة، نقوم بخلطهم سويا حتى نحصل على خليط متجانس، نوزع الخليط على الوجه في اتجاه نمو الشعر، نترك الخليط على الوجه لمدة ربع ساعة ثم نزيله بقطعةعكس اتجاه نمو الشعر، وبعد ذلك نغسل الوجه بالماء البارد ونرطبه، يمكن تكرار هذه الطريقة مرتين أو ثلاثة في الأسبوع للتخلص من الشعر بشكل كامل.

إزالة الشعر بالنشا

نحتاج إلى ملعقة كبيرة من النشا وملعقة صغيرة من العسل وملعقة صغيرة من عصير الليمون، نقوم بخلطهم سويا ثم نوزع الخليط على الوجه في اتجاه نمو الشعر، وبعد مرور ربع ساعة نقوم بتقشير الخليط باستخدام قطعة قماش جافة في عكس اتجاه نمو الشعر، ثم نغسل الوجه بالماء البارد ونرطبه، نكرر هذه الطريقة مرة أخرى بعد يومين أو ثلاثة لإزالة الشعر بالكامل، هذه الطريقة لا تناسب أصحاب البشرة الحساسة وذلك بسبب وجود الليمون الذي يسبب تهيج للبشرة الحساسة.

كيفية استخدام النشا لإزالة الشعر

نحتاج إلى ربع كوب من النشا وملعقة كبيرة من ماء الورد وملعقة كبيرة من الحليب السائل، نخلط جميع المكونات السابقة سويا، ثم نوزع الخليط على الوجه ونتركه حتى يجف تماما، ثم نقوم بإزالته بحركات دائرية في عكس اتجاه نمو الشعر، بعدها نغسل الوجه بالماء الدافئ ثم البارد ونرطبه، نكرر هذا الخليط ثلاث مرات في الأسبوع لتنظيف الوجه من الشعر بالكامل.