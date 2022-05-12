نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على طريقة الكوافيرات.. صبغ الحواجب في البيت لتاتو منزلي ثابت ويدوم طويلاً وحواجب جميلة وكثيفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا كنت تريدين صبغ الحواجب في البيت ولا تعرفين الطريقة الصحيحة لذلك، فنحن سوف نخبرك بها اليوم، حيث أن الحواجب تؤثر بشكل كبير في شكل الوجه سواء من حيث اللون أو رسمة الحاجب نفسه، لذلك إذا كنت تريدين صبغ حواجبك باللون الذي تفضلينه فسوف نخبرك عن المواد المستخدمة والتي لن تضر بحواجبك نهائي ولا حتى على المدى البعيد.

صبغ الحواجب في البيت

تختلف درجات الحواجب، فمنها البني الفاتح والبني الغامق والكستنائي والكثير من الدرجات التي ربما ترغبين بها ولكن لا تعرفين كيفية الحصول عليها بالشكل المضبوط، تابعي معنا الفقرات القادمة وستتمكنين من ذلك بكل سهولة.

صبغ الحواجب بالكاكاو

الكاكاو مكون طبيعي يمكنك القيام باستخدامه على حواجبك دون أي قلق:

المكونات

١ ملعقة صغيرة من جل الصبار.

و١ ملعقة صغيرة من الكاكاو الخام.

١ قرص من الفحم المطحون، ويمكن شراءه من الصيدلية.

فيتامين ه‍ بمقدار ١ كبسولة.

طريقة التحضير

يتم أولا خلط كلاً من الكاكاو وجل الصبار مع بعضهم البعض، ويتم تقليبهم جيداً.

نقوم بإضافة الكمية المناسبة من الفحم بالتدريج ويتم تقليبهم جيداً حتى يمتزجوا معاً.

إذا كنت تريدين الحصول على درجة بني فاتحة فلا يتم إضافة الفحم إلى الخليط.

يتم فتح كبسولة الفيتامين ووضع السائل الموجود بداخلها على الخليط، ثم يتم تقليبهم جيداً.

ويتم وضع هذا الخليط على الحواجب باستخدام فرشاة ماسكرا نظيفة ويتم توزيعه جيداً على الحاجب بأكمله.

يتم عمله ٣ مرات بالأسبوع لمدة ٢٠ دقيقة.

صبغ الحواجب بالقهوة

يمكن استخدام القهوة الخام في صبغ الحواجب من خلال:

المكونات

بن بمقدار ٢ ملعقة كبيرة.

كاكاو بمقدار ملعقة صغيرة.

زيت جوز هند بمقدار ملعقة صغيرة.

ملعقة من العسل.

طريقة التحضير

يتم خلط كلا من القهوة والكاكاو وزيت جوز الهند مع بعضهم ثم يتم التقليب جيداً.

يتم إضافة العسل إلى الخليط مع التقليب.

يوضع الخليط على الحواجب بشكل يومي لمدة ٢٠ دقيقة.

كانت هذه طريقة صبغ الحواجب في البيت من خلال استخدام مكونات طبيعية لا تسبب أي ضرر على الحواجب أو تؤدي إلى سقوطها، فلا داعي للذهاب إلى مراكز التجميل والدفع بشكل مستمر، فالمواد الطبيعية تقضي الغرض جيداً وبدون مخاطر.