صيدليه في بيتك.. كوب على الريق للتخلص من الغازات والانتفاخات ومشاكل القولون ومعاناة المعدة نهائيًا بدون ادويه

صيدلية في بيتك.. كوب على الريق للتخلص من الغازات والانتفاخات انتفاخ البطن مشكلة عويصة يعاني منها الكثير منا وهذا حيث أنها تنتج عن تراكم الغازات في البطن وهذا نتيجة تناول الأطعمة الثقيلة التي تؤثر على الصحة بشكل سلبي، وقد نقوم الآن في هذا المقال بالتعرف على مجموعة من الوصفات الطبيعية التي تساعد في تهدئة المعدة والتخلص نهائيا من غازات البطن بقدر كبير وهذا من خلال اتباع مجموعة من الخطوات التي تساعد في التحضير بطريقة مميزة وبسيطة.

مشروبات فعالة لتطهير المعدة من الغازات

يمكن القضاء على غازات البطن من خلال تناول مجموعة من المشروبات الطبيعية التي تساعد في طرد الغازات من البطن بسهولة، وهذا من خلال تناول المشروبات التالية:

مشروب النعناع لطرد غازات البطن

يساعد هذا المشروب القوي في التخلص من غازات البطن حيث إنه يحتوي على مادة المنثول الفعالة في التقليل من تشنجات البطن.

كما أنه فعال في العمل على تسهيل حركة الأمعاء في الجسم ويقلل من الانتفاخات.

كما أنه يحتوي على الغازات الطيارة التي تفيد الصحة وتساعد في التمتع بجسم مثالي وخالي من الغازات التي تسبب الآلام.

مشروب الينسون والجنزبيل لطرد غازات البطن

مشروب اليانسون يحتوي على الغازات المفيدة الفعالة في التقليل من تشنجات الجهاز الهضمي ويعمل على طرد الغازات من البطن.

كما أن مشروب الجنزبيل يملك القدرة الهائلة في علاج اضطرابات البطن والجهاز الهضمي ويعمل على التقليل من الإمساك.

كما أنه يعالج غازات البطن بقدر كبير ويساعد في تهدئة الجسم والتقليل من الآلام التي تصيب المعدة.

صودا الخبز لطرد الغازات من البطن

تساعد صودا الخبز في التخلص تماما من الغازات الموجودة في البطن وهذا من خلال إضافة واحدة من عصير الليمون مع ملعقة صودا خبز.

تقلب المكونات جيدا ومن ثم يتم تناول هذا المشروب بعد أن يخفف بنصف كوب ماء يوميا في الصباح.

فهو يساعد في تهدئة المعدة طوال اليوم ويقلل من الاضطرابات التي تعاني منها.

الثوم لتهدئة المعدة