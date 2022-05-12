بديل الكيراتين.. بكريم نيفيا افردي شعرك الخشن المجعد وحولي لحرير انسيابي خلال ساعتين

فرد الشعر بكريم نيفيا، تستخدم الفتيات أدوات مختلفة لفرد الشعر الخشن والمجعد، حيث يستخدم البعض المكواة أو استشوار الشعر، والبعض يلجأ إلى استخدام البروتين والكيراتين للفرد طويل المدى، ولكن كلها أدوات تؤثر بالسلب على صحة الشعر وتحتاج إلى تكلفة، لذلك تلجأ الفتيات إلى البحث عن وصفة كريم نيفيا لفرد الشعر وترطيبه ولمعانه وزيادة نعومته، فهو من المكونات البسيطة والغير مكلفة التي تعطي نتائج ممتازة للشعر، ويساعد على حل مشاكل الشعر الخشن الذي يسبب الضيق للفتيات عند تمشيطه، لذا سوف نذكر لكم وصفة فرد الشعر بكريم نيفيا خلال هذا المقال.

فرد الشعر بكريم نيفيا

يلقي البعض على كريم نيفيا لقب الكيراتين الطبيعي، حيث يساعد على فرد الشعر وتنعيمه من خلال إضافته إلى بعض الزيوت التي تغذي بصيلات الشعر، فهو مفيد للشعر ويعالج مشاكله والتهابات فروة الرأس، وتتمثل مكونات وصفة كريم نيفيا في المكونات الآتية.

2 ملعقة من زيت جوز الهند.

ملعقتين من كريم نيفيا كبيرتين.

زبدة الشيا ملعقة كبيرة.

زيت اللوز ملعقة كبيرة.

غطاء بلاستيكي.

طريقة فرد الشعر بكريم نيفيا

يساعد كريم نيفيا مع باقي الزيوت على ترطيب الشعر وتهدئة الهيشان وتنعيمه وفرده وسهولة تفريشه، لذا استخدامه لفرد الشعر الخشن والمجعد أمر مضمون، وتحضر الوصفة ويتم استخدامها من خلال إتباع ما يلي.

نحضر وعاء زجاجي ونضع فيه زيت جوز الهند وزبدة الشيا وزيت اللوز ونضعهم في حمام بخار مائي.

بعدها نقوم بإضافة كريم نيفيا إلى المكونات السابقة ونقلبهم.

نقسم شعر الرأس إلى عدة أقسام ونقوم بفرده.

نضع المزيج على الشعر من فروة الرأس حتى الأطراف.

نضع المزيج على الشعر من فروة الرأس حتى الأطراف. تليها خطوة وضع الغطاء البلاستيكي على الرأس لمدة ساعة.

وأخيراً يتم غسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو.

يمكنك تكرار الوصفة مرة كل أسبوع.

فوائد كريم نيفيا للشعر

يعد كريم نيفيا من الكريمات الممتازة التي تساعد على حل مشاكل الشعر الخشن، حيث يمد الشعر بالفوائد الصحية التالية.