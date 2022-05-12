هتبقي ملكة جمال.. معجزة كريم الفازلين والقرنفل لتبيض البشرة وإزالة الجلد الميت والتجاعيد نهائيا 

كريم الفازلين والقرنفل، تعاني جميع الفتيات من تواجد البشرة الداكنة في الوجه والأماكن الغامقة، وتسبب البشرة الداكنة الحرج للفتيات، لذلك يبحثن عن وصفات منزلية طبيعية و سريعة لعلاج هذه المشكلة، ولا يرغبن في استخدام كريمات التفتيح الصناعية التي تترك آثار سلبية على البشرة، حيث تتحول البشرة من اللون الفاتح إلى الغامق نتيجة استخدام الكريمات الصناعية، وكذلك استخدام المزيلات التقليدية أثناء إزالة شعر الجسم الزائد، ويعد القرنفل من الأعشاب الطبيعية التي تحتوي على مركبات تساعد على تفتيح البشرة، والفازلين من المرطبات الممتازة التي تعالج التهابات البشرة، لذا سوف نستعرض لكم طريقة تحضير وصفة القرنفل والفازلين لتبييض البشرة.

طريقة عمل كريم الفازلين والقرنفل لتبيض البشرة

يمكنك استخدام وصفة الفازلين والقرنفل في تبييض الوجه وأي أماكن داكنة في الجسم، فهي وصفة سحرية تساعد على إزالة خلايا الجلد الميت و تعيد للبشرة حيويتها ونضارتها، كما أن جميع مكونات الوصفة طبيعية وذات مفعول ممتاز وسريع للقضاء على الأماكن الداكنة، حيث نحتاج إلى المكونات التالية لتحضير الوصفة.

ملعقتين من الفازلين صغيرتين.

2 ملعقة من القرنفل المطحون صغيرة.

نشا ملعقتين كبيرتين.

ثلاث ملاعق من ماء الورد.

طريقة تحضير الكريم

تحول لون البشرة إلى اللون الداكن نتيجة تراكم خلايا الجلد الميت على البشرة، ونحتاج إلى إزالة هذه الطبقة حتى تنضج خلايا جديدة وناصعة البياض، ووصفة القرنفل والفازلين تساعد على إزالة هذه الخلايا وتجديد لون البشرة من الغامق إلى اللون الأبيض الفاتح، ويمكن تحضير الوصفة من خلال إتباع ما يلي.

نقوم بوضع الفازلين والقرنفل والنشا وماء الورد في وعاء ونقلب جميع المكونات.

نحدد المكان المراد تفتيحه ويتم غسله أولاً بالماء وتجفيفه.

بعدها نوزع المزيج على المكان المراد تفتيحه ونتركه لمدة ساعة.

وأخيراً يتم غسل البشرة وترطيبها.

ينصح بتكرار الوصفة حتى نحصل على الدرجة المطلوبة من التفتيح.

فوائد الفازلين للبشرة