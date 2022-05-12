اعمليها بنفسك.. طريقة عمل الإندومي في البيت الصحية لذيذة وبدون مواد حافظة او مكسبات

في الآونة الأخيرة تم إكتشاف عدم صلاحية الإندومي المباعة في محلات السوبر ماركت مما أدى إلى إصدار قرار بمنعها من الأسواق، ولكن هناك عدد كبير من الأشخاص كبار وصغار متعلقين بتناولها دومًا، فلماذا لا تقوم كل أم بصنعها لهم في المنزل؟ فإليك أسهل طريقة عمل الإندومي في البيت بمكونات موجودة في كل منزل وبطريقة ليس لها مثيل في الطعم بل أفضل من المباعة.

طريقة عمل الإندومي في البيت

اضمني نظافة وجودة الوجبات التي تقدم لأطفالك وأسرتك وبدلًا من شرائك للإندومي لهم من السوبر ماركت، اصنعيه لهم بيديك بكل سهولة وذلك بالطريقة التالية:

مقادير الاندومي في البيت

ربع كيلو من المكرونة الاسباجتي.

نصف ملعقة كبيرة كرفس بودر.

ونصف ملعقة كبيرة من البصل البودر.

نصف ملعقة كبيرة من الثوم البودر.

ونصف ملعقة كبيرة من الكاري.

رشة من بهارات اللحم.

ربع ملعقة كبيرة من البابريكا الناعمة.

القليل من الشطة أو حسب الرغبة.

نصف مكعب من مرقة الدجاج أو مرقة الخضروات إن توفر لديك.

ونصف ملعقة من زيت الذرة.

ملح طعام حسب الرغبة.

رشة من الزعتر الجاف.

كمية مناسبة من الماء.

طريقة عمل اندومي صحي

أولا قومي بوضع إناء عميق على نار متوسطة، واتركي الماء حتى يغلي جيدًا.

بعد ذلك قومي بسكب زيت الذرة في الماء مع إضافة الملح حسب رغبتك.

ثم اتركي الماء يغلي لمدة دقيقة حتى يذوب الملح.

بعد ذلك قومي بوضع المكرونة الاسباجتي في الماء المغلي واتركيهم حتى تصبح المعكرونة نصف ناضجة.

ثم قومي بوضع الكرفس، والثوم البودر والبصل البودر على المكرونة وقلبي.

بعد ذلك أضيفي إليهم بهارات اللحم ومرقة الخضار، وقلبي.

ثم قومي بإضافة الزعتر، البابريكا والكاري كل ذلك مع استمرار الغليان وبعد ذلك تترك حتى تنضج المكرونة وتتداخل بها جميع البهارات.

بعد ذلك اخرجي المكرونة الاسباجتي وضعيها في طبق عميق، وقومي برش الشطة الناعمة على الوجه.

ثم قدميها ساخنة.

في نهاية الحديث عن طريقة عمل الإندومي في البيت، فقد عرضنا لكم الطريقة الصحية لها والتي لا تحتاج إلى تكاليف، كما أنها لا تؤدي إلى حدوث أي مشاكل في صحتك، فإذا كنت تريد تناول الإندومي فقم بعملها فورًا بالطريقة الصحية في مطبخك.