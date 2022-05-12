نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوي الوصفات الطبيعية لعلاج حب الشباب اثناء الحمل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعاني بعض النساء من أعراض حب الشباب أثناء الحمل حيث يمكن أن يحدث حب الشباب في أثناء الحمل وذلك في أى وقت ، ولكن معظم النساء اللواتي يصبن به سيبدأن في ملاحظة الشوائب في حوالي 6 أسابيع من الحمل، لا تعرف بعض النساء أنهن حوامل في هذه المرحلة، لذا فإن الظهور المفاجئ وغير المتوقع لحب الشباب قد يكون في الواقع أحد أولى علامات الحمل،عادة ما يستمر حب الشباب أثناء الحمل خلال الثلث الأول والثاني من الحمل ويختفي خلال الثلث الثالث من الحمل، لكن بعض النساء يعانين من حب الشباب طوال فترة الحمل.

سبب ظهور حب الشباب أثناء الحمل

هناك نوعان من العوامل الرئيسية المسؤولة عن حب الشباب أثناء الحمل.

أولاً تعاني النساء من تغيرات هرمونية شديدة في بداية الحمل هرمون يسمى البروجسترون مسؤول عن خلق البيئة المثالية للجنين ولكنه قد يتسبب أيضًا في إفراز الغدد في جلدك لمزيد من الدهون بسبب زيادة هرمون البروجسترون أثناء الحمل ، يمكن للدهون الزائدة أن تسد المسام وتؤدي إلى تراكم البكتيريا ، وهما سببان رئيسيان لحب الشباب

العامل الرئيسي الثاني الذي يساهم في ظهور حب الشباب أثناء الحمل هو ميل جسمك للاحتفاظ بكمية أكبر من الماء عندما تحملين، يقوم جسمك بذلك لاستيعاب نمو الجنين، ولكن عندما يتخلص جسمك من كمية أقل من السوائل، لا يتم إطلاق السموم في جسمك كما تفعل عادةً، بدلاً من ذلك ، قد يحاول جسمك التخلص من السموم من خلال العرق والجلد، مما يتسبب في تراكم السموم في مسامك. هذا التراكم يمكن أن يسبب حب الشباب.

علاج حب الشباب الطبيعي اثناء الحمل

بدلاً من خيارات العلاج الأخرى أو بالإضافة إليها، قد تفضل بعض النساء الحوامل تجربة المزيد من خيارات العلاج الطبيعية فيما يلي بعض العلاجات المنزلية الطبيعية التي يمكنك تجربتها لتخفيف حب الشباب أثناء الحمل:

1. خل التفاح

اخلطي مقدارًا من خل التفاح غير المصفى الخام مع ثلاثة مقادير من الماء المقطر. سيؤدي ذلك إلى تكوين تونر غني بالأنزيمات الطبيعية وأحماض ألفا هيدروكسي.

اغمسي كرة قطنية في خليط خل التفاح المخفف وضعيها على بشرتك المصابة بحب الشباب أثناء الحمل. من المهم تخفيف خل التفاح بالماء المقطر ، وفي حالة الجفاف المفرط للجلد يجب التوقف عن هذا العلاج. لا تستخدمي الخل غير المخفف على الجلد لأنه شديد الحموضة ويمكن أن يسبب الحروق.

2. علاج طبيعي لحب الشباب أثناء الحمل: صودا الخبز

تعمل صودا الخبز على تجفيف الزيت على بشرتك وتعزيز الشفاء ومع ذلك، لا ينصح به الأطباء على نطاق واسع لأنه يمكن أن يهيج الجلد ويزيل الزيوت الواقية المهمة قد يكون من الأفضل استخدامه كعلاج موضعي للطفح الجلدي.

اصنعي علاجًا طبيعيًا للبقع عن طريق خلط 1 ملعقة كبيرة من صودا الخبز مع 1 ملعقة كبيرة من الماء. ضعي المزيج الجاهز على البثور الفردية ، وليس في جميع أنحاء الجسم أو الوجه. اتركيه يجف قبل الغسيل.

3. علاج حب الشباب: الليمون

يوجد حمض ألفا هيدروكسي في ثمار الحمضيات مثل الليمون والبرتقال عندما يتم تطبيق عصير الليمون على بشرتك ، فإنه يساعد على فتح المسام وإزالة خلايا الجلد الميتة هذه الخصائص القابضة والمضادة للبكتيريا تجعلها فعالة وتقشر.