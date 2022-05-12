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بالتتبيله السريه المشطشطه.. الباذنجان المخلل من أكثر الطرق التي تبحث عنها الكثير من السيدات هي طريقة عمل الباذنجان المخلل، فمخلل الباذنجان من أكثر أنواع المخللات لذة ولا أدرى ما هي المعجزة التي تجعله بهذا الجمال، يمكنك تحضيره في المنزل فهذا أفضل بكثير من شرائه جاهزًا فالمخللات الجاهزة تكون أكثر عرضة للعفن لأنها تكون أحيانًا مخزّنة لفترات طويلة قبل بيعها كما أن هذا أقل تكلفة بالنسبة لكي، وفي مقالنا اليوم سنقوم بتوضيح طريقة عمل المخلل الباذنجان بسهولة في المنزل. طريقة عمل الباذنجان المخلل في المنزل المكونات:- كمية الباذنجان المراد تحضيره.

فلفل أخضر حار.

ربع كوب كبير من الخل الأبيض.

ملعقة ملح وأخرى كزبرة جافة.

ثوم مفروم.

نصف كوب صغير من عصير الليمون.

كمون مطحون. طريقة التحضير:- باستخدام المكونات السابقة قومي بتحضير الباذنجان المخلل عبر اتباع الخطوات التالية:- اغسلي الباذنجان جيدًا حتى تتأكدي من أنه أصبح خالي من أي بكتيريا وأتربة ثم قومي بقطع الجزء العلوي منه.

بعد ذلك قومي بشّقه إل نصفين بالطول وضعيه في طاسة قلي بها كمية وفيرة من الزيت واتركيه على النار حتى يغلي.

ضعي الباذنجان في طاسة القلي وقومي بتقليبه حتى يتم قليّه جيدًا ثم قومي برفعه من على النار وضعيه على مناديل ورقية حتى تمتص الزيت.

قومي بوضع الملح والكزبرة والكمون والخل والفلفل والليمون والثوم داخل الخلاط الكهربائي حتى يتم طحنهم جيدًا.

نظفي الباذنجان من الحشوة الأصلية وقومي بحشوه بالتتبيلة التي قمتي بسحقها داخل الخلاط ورّصي الباذنجان في طبق التقديم بجانب أي أطباق أساسية. نصائح لنجاح وصفة مخلل الباذنجان يمكنك تحضير الباذنجان المخلل بطريقتين وهما السلق أو القلي وفي كلتا الحالتين يجب أن تقومي بوضع التتبيلة بداخله وهو ساخن تمامًا حتى يمتصها سريعًا.

في حالة تحضيره بالقلي فإنه يتشرب التتبيلة أكثر من حالة السلق نظرًا للزيت المستخدم في قلي لباذنجان.

اتركي الباذنجان منقوع لفترة معينة داخل التتبيلة حتى يتشرّبها أكثر و يصبح طعمه ألذ.

بالنسبة لمخلل الباذنجان بطريقة السلق فيجب وضعه أولًا في محلول فلفل أخضر حار و ملح لمدة معينة. عمر شويل - جدة بالتتبيله السريه المشطشطه.. الباذنجان المخلل سهل وسريع بطريق الجاهز واحلي - ثقفني

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