لفنجان مظبوط.. طريقة عمل القهوة التركية على أصولها مثل الكافيهات بوش سميك وطعم مميز لا يقاوم

دائمًا ما يتم تداول طريقة عمل القهوة التركية على أصولها بالمنزل بنفس طريقة الكافيهات، وذلك بسبب الفشل الذي يواجه بعض الناس عند تحضير القهوة التركية بالمنزل، وبناء على ذلك سنقوم بتحويل الفشل إلى نجاح في الوصول لمذاق القهوة التركية المميز عند عرضنا التفصيلي لهذا المقال.

طريقة عمل القهوة التركية على أصولها

لكي نتوصل إلى أفضل مذاق للقهوة التركية بنفس طريقة أشهر الكافيهات المتخصصة في إعداد هذا النوع من القهوة، فهذا الأمر يعتمد على حسب التزامنا الكامل بكافة المقادير وخطوات التحضير التي سنقوم بذكرها بهذه الصورة الآتية:

المقادير

3 ملاعق كبيرة من البن الغامق.

ملعقة ونصف صغير من السكر على حسب الرغبة.

ثلاثة أرباع كوب صغير من الماء البارد.

طريقة عمل القهوة كالمحترفين

نقوم في البداية بإحضار كنكة متوسطة الحجم، ونضيف بها كمية الماء البارد مع 3 ملاعق كبيرة من البن الغامق السادة.

وذلك مع التحريك والتقليب المستمر جيدًا بواسطة استعمال ملعقة صغيرة، حتى نتأكد من تجانس المكونات جيدًا.

ثم نقوم بإشعال النار على درجة حرارة هادئة، ونضع الكنكة، مع الأخذ في الاعتبار عدم تحريك القهوة على النار.

وبعد دقائق بسيطة، فسيتكون رغوة بسيطة على القهوة، فهنا نقوم بالتقليب بعض الشيء، قبل أن يتم غليان القهوة.

وقبل أن يتم فوران القهوة، فهنا نقوم بوضع الرغوة داخل فنجان آخر.

وبعدها نقوم بغلق النار على القهوة وذلك بعد غليانها على النار، ويتم صبها داخل الفنجان، ومن بعدها نقوم بوضع الرغوة على وجه القهوة.

ومن الأفضل أن يتم صب القهوة بشكل تدريجي، وذلك من خلال صب كمية من القهوة، ثم نقوم بوضع الكنكة على النار مرة أخرى، لغليان الكمية الأخرى، فهذا الأمر يعطي للقهوة مذاق أكثر تميزًا.

ويتم تقديم القهوة التركية ساخنة مع كوكيز بالشيكولاتة أو أي حلي مفضل لديك.

إلى هنا نكون قد وضحنا لكم أسهل طريقة عمل القهوة التركية على أصولها، وبالتالي نقول وداعًا لفشل تحضير القهوة التركية داخل المنزل، فسيكون هناك سهولة في التوصل إلى مذاق القهوة التركي الخاص بالكافيهات، وهذا هو المطلوب.