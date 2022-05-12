بتكات الشيفات.. أسرار تتبيلة البانيه لطعم مقرمش وغني سيسألكِ الجميع عن الطعم الذي لا يقاوم

يعتبر البانيه من الأكلات السريعة والشهية التي يفضلها الكثير منا حيث إنه يتميز بكونه خفيف وسهل الهضم، كما أنه يمتاز بأنه ذات فائدة كبرى لجسم الإنسان وغالبًا ما نجد أن الأطفال يطلبونه دومًا سواء في المنزل كوجبة غداء أو في المدارس في السندوتشات كوجبة إفطار، وتبحث الأمهات عن أسرار تتبيلة البانيه لتقوم بصنعه بنفس الطعم الذي يتذوقه الأولاد في المطاعم، لذلك سنقدمها لكم في المقال.

أسرار تتبيلة البانيه

أسرعي في عمل البانيه بتتبيلة ليس لها مثيل، وذلك من خلال ما سوف نقوم بعرضه عليك من أسرار فيما يلي:

ضبط المقادير: هذه الخطوة هي أهم خطوة عند قيامك بعمل البانيه في المنزل، فعليك بوضع الزبادي بكمية مناسبة، ملح حسب رغبتك، نصف ملعقة من الفلفل الأسود، الخل الأبيض لا غنى عنه فقومي بوضع ملعقتين كبيرتين والقليل من زيت الزيتون، وحبة من البصل المفروم فرم ناعم وتأخذ منها الماء فقط، وامزجي المكونات وضعي بها البانية.

عدم إبقاء الدجاج في التتبيلة لفترة كافية: عليك بوضع الدجاج في التتبيلة التي عرضناها من قبل لفترة كبيرة فكلما وضعتيها وقتًا أكثر كلما حصلت على بانيه عالي القرمشة، فيمكنك وضعها في الثلاجة لمدة تزيد عن الثلاث ساعات.

استخدام البصل في التتبيلة: أن استخدام البصل المفروم في تتبيلة البانيه شيء يجعل الطعم غير مستحب، ولكن عليك بوضع عصير البصل فقط.

إدخال البانيه في الفريزر: عليك بوضع البانيه داخل الفريزر بعد أن تقومي بوضعه في البيض والدقيق لمدة لا تقل عن الثلاثين دقيقة حتى يتماسك الغلاف عليها ولا يتفكك عند قليها.

سمك البانيه: لا بد أن تكون صدور البانيه أقل سمكًا حتى تنضج سريعًا، وتصبح سهلة المضغ.

درجة حرارة النار: عندما تقومين بقلي البانيه عليك بتعلية النار حتى يصبح الزيت ساخن جدًا، ثم هدئي النار وضعي البانيه حتى لا يحترق الزيت وتنضج الفراخ.

في نهاية الحديث عن أسرار تتبيلة البانيه فقد قمنا بعرض أبسط الأسرار التي عليك اتباعها من أجل الحصول على فراخ بانيه ناضجة وذات طعم لذيذ وأكثر قرمشة لتقومي بعملها لأولادك بسهولة، وتجعليهم لا يشترونها من المطاعم ثانيةً.