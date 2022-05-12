شد تجاعيد البشرة وتوحيد لونها بمكونات طبيعية وخطوات بسيطة من منزلك، وصفة اليوم نقدم لكم من خلالها كريم البصل أحد الكريمات ذات المفعول القوي للقضاء على تجاعيد البشرة، وهو يُحضر عن طريق خلط البصل مع النشا والنتيجة بشرة متوهجة صافية وأصغر سناً. سنحتاج إلى البصل فهو يحفز إنتاج الكولاجين الذي يحارب التجاعيد كما أن البصل يفتح لون البشرة ويزيل التصبغات، كذلك نحتاج إلى نشا الذرة فهو يحتوي على كمية مناسبة من البروتين تعزز الكولاجين بالبشرة، كما أن النشا يمتص الزيوت الزائدة من البشرة الدهنية ويمنع ظهور حب الشباب، بالإضافة إلى أن النشا يحافظ على رطوبة الجلد وينظفه من الشوائب والخلايا الميتة.

شد تجاعيد البشرة بمكونات طبيعية

يتكون الكريم من العناصر الطبيعية التالية:

قطعة صابون دوڨ أو أي صابون كريمي آخر ذو جودة عالية. حبة بصل حمراء. ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

نأخذ قطعة الصابون ونبشرها بإستخدام المبشرة حتى نتحصل على مبشور الصابون، ومن ناحية أخرى نأخذ ثمرة البصل ونقشرها ثم نبشرها في مبشرة عادية، وبعد ذلك نستخرج عصير البصل عن طريق تصفية المبشور الناتج في مصفاة، وبعد ذلك نضف النشا إلى عصير البصل الناتج ونخلط جيداً حتى يذوب النشا، ثم نضع الخليط في قدر مخصص للطبخ ونضعه على نار هادئة، مع تقليب الخليط بإستمرار حتى نحصل على خليط كريمي وبعدها نطفئ الموقد، ثم نضف مقدار 3 ملاعق كبيرة من مبشور الصابون إلى الخليط الكريمي ثم نخلط جيداً حتى يذوب الصابون تماماً، بعد ذلك نحتفظ بالخليط الناتج في برطمان ونخزنه في الثلاجة حيث يبقى صالح للاستخدام لمدة أسبوعين.

كريم البصل لشد البشرة

والآن نمر لكيفية إستخدام هذا الكريم، طبق الخليط على بشرتك بإستخدام فرشاة نظيفة طبقيه على بشرة وجهك وعنقك بعيداً عن منطقة محيط العينين، ثم اتركي الكريم على بشرتك لمدة 20 دقيقة وبعد ذلك اغسلي بشرتك بالماء الدافئ ثم بالماء البارد، وبعد ذلك رطبي بشرتك بمرطبك الخاص وستلاحظين نتيجة مدهشة من أول إستخدام، ولافضل النتائج كرري إستخدام هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع وستكون لديك بشرة بيضاء وصافية.