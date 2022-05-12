الوصفة الأصلية.. فراخ مشوية مثل المطاعم واعرفي سر النكهة الغنية لن تشتريها من الخارج مجدداً

إذا كنت قمت بعمل الفراخ المشوية في المنزل من قبل ولم تكن بنفس طعم الفراخ التي نقوم بشرائها فهذا المقال سيفيدك بالتأكيد، حيث نقدم لك من خلاله أسهل طريقة لعمل فراخ مشوية مثل المطاعم بنفس التتبيلة ونفس الطعم الرائع وبمكونات متوفرة لديك، لذلك عليك متابعتنا من أجل تحضير وجبة غداء لذيذة بطعم سيجعل كل من يتذوقه يسألك عن طريقته.

فراخ مشوية مثل المطاعم

جرب عمل الفراخ المشوية بسهولة على طريقة المطاعم وبنفس الطعم الرائع، وذلك من خلال الطريقة التي سنقوم بعرضها عليكم فيما يلي:

المكونات

عدد ١ فرخة متوسطة الحجم.

سبعة ملاعق كبيرة من الخل الأبيض.

ستة ملاعق صغيرة من صلصة الطعام الجاهزة.

ملعقتان كبيرتان من الزيت.

ربع كوب من الماء الفاتر.

ملعقتان صغيرتان من البابريكا.

ملعقتان من بودرة الثوم.

ملعقتان من بودرة البصل.

ملعقة كبيرة كبابة صيني.

رشة من القرفة.

رشة من الزنجبيل.

ربع ملعقة من الكركم.

بشر قطعة صغيرة من جوزة الطيب.

ملح حسب الرغبة.

ملعقة من الفلفل الأسود.

الدجاج المشوي

قومي بتنظيف الفرخة جيدًا، ثم احضري بولة عميقة وضعي بها الخل الأبيض.

أضيفي إليه الماء، ثم قومي بوضع الثوم البودر والبصل وقلبي جيدًا، ثم ضعي عليهم بشر جوزة الطيب والفلفل الأسود.

ضعي عليهم القرفة والزنجبيل وقلبي وأضيفي الكبابة الصيني واستمري في التقليب.

الآن ضعي البابريكا وقلبي مرة أخيرة.

قومي بوضع الخليط في كل مكان في الفرخة وخاصةً تحت الجلد، بعد أن أكملت وضع الخليط عليها قومي بوضعها في البولة وغطيها وضعيها في الثلاجة ليلة كاملة.

خذي الفرخة واحضري طبق صغير وضعي به الصلصة وأضيفي إليها الزيت وقلبي، ثم ضعي رشة من الملح.

ادهني الفرخة من الخارج بالخليط وضعيها في سيخ الفرن، وشغلي الفرن وضعي تحت الفرخة صينية عميقة.

انتظري لمدة نصف ساعة حتى تنضج تمامًا وللتأكد من ذلك اغرسي الشوكة بها.

في نهاية المقال المتحدث عن فراخ مشوية مثل المطاعم، فقد قمنا بعرض طريقة ستجعلك تقومي بعمل الفراخ يوميًا دون ملل، لذلك عليك اتباع المقادير والقيام بعملها فورًا لتحضير وجبة غداء لذيذة، كما يمكنك عملها في العزومات.