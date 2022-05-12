اسرار الهنود….. وضع الأسبرين على الشامبو لتطويل الشعر بسرعه الصاروخ وانبات الفراغات (طريقه التحضير)

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اسرار الهنود….. وضع الأسبرين على الشامبو لتطويل الشعر بسرعة الصاروخ يقوم الكثير من الأشخاص بالبحث عن فوائد الأسبرين وطرق استخدامه للشعر والبشرة وفوائده، ويزداد تساؤل العديد من الأشخاص هل يعدّ الأسبرين ذو فائدة حقيقية للشعر؟ وما هي أهم هذه الفوائد، وهل يعتبر من الآمن أن نستخدمه، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف ونجيب على هذه الأسئلة من خلال السطور التالية.
فوائد الأسبرين للشعر
- قد يتساءل البعض عن أهم فوائد الأسبرين للشعر، حيث يعتبر الأسبرين من أحد المواد التي تستخدم من أجل تحضير ماسكات الشعر الهامّة بغرض التخلص من قشرة الرأس
- عادة ما يكون سبب تكون القشرة في الرأس هو الجفاف الشديد ، وهو ما يسبب ظهور القشور، هذا ما جعل الأسبرين وبسبب احتوائه على حمض الساليسيليك يساعد على التخلص من جميع القشور بشكل كبير.
- ويجب معرفة بأن مادة حمض الساليسيليك غالبًا ما يتم إضافتها إلى أنواع الشامبو المضادة للقشرة.
تحضير خلطة من الأسبرين والشامبو للشعر
من الممكن عمل خلطة من الأسبرين والشامبو لمعالجة القشرة الموجودة داخل فروة الرأس وذلك عن طريق المكونات التالية:
- عدد 2 حبة من الأسبرين
- شامبو للشعر
طريقة التحضير
- عن طريق طحن حبتين من الأسبرين وجعلهم مسحوق ناعم
- نضيفهم على الشامبو الذي تفضلينه، وبعد ذلك نقوم برج زجاجة الشامبو جيدًا
- بعدها نقوم بوضع الشامبو على فرع الرأس لمدة دقيقتين، ثم يغسل الشعر بالطريقة المعتادة
طريقة تحضير ماسك الأسبرين
عن طريق هذه المكونات والخطوات البسيطة يمكن تحضير هذا الماسك وذلك باتباع الآتي:
المكونات
- عسل نحل.
- زيت جوجوبا.
- أسبرين.
طريقة التحضير
- في البداية نقوم بطحن حبات الأسبرين إلى أن تصبح ناعمة
- وفي وعاء صغير نضع عسل النحل مع زيت الجوجوبا ونضعهم في حمام ماء ساخن
- ونقلبهم جيدًا حتى تصبح هذه المكونات لينه
- بعدها نرفع الوعاء من الحمام المائي، ونقوم بإضافة الأسبرين إليه
- قومي بخلط هذه المكونات جميعا جيدًا، وفي حال إذا كان الخليط سميك يمكن إضافة الماء
- للاستخدام يمكن قياس درجة حرارة الخليط عن طريق يديكي، ثم بعد ذلك قومي بتوزيع هذا الخليط على الشعر
- نترك هذا الخليط على فروة الرأس لمدة عشر دقائق، ثم يغسل بالماء الدافئ
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