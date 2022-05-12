نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأيادي في غاية النعومة والرقة بالتفصيل روتين العناية باليدين بخطوات بسيطة ستلاحظي الفرق الكبير في المقال التالي

عمر شويل - جدة المحافظة على جمال يديك والاهتمام بها جزء لا يتجزأ من يومك، لذلك من المهم إيجاد روتين العناية باليدين المناسب مع طبيعة جلدك والذي يعطي نتائج فعالة تغير في شكل يديك مع الوقت، وذلك ما سوف نقوم بتقديمه اليوم لكي، ولأن اليدين لابد أن تكون جذابة وجميلة أحضرنا لكي بعض الطرق البسيطة والسحرية التي لها نتائج مبهرة في تغيير شكل اليدين.

روتين العناية باليدين

إذا قام أحدهم بمصافحتك ووجد أن يديك جافة وخشنة سوف يشمئز منك، ومن المؤكد أنك ستصابين بحرج شديد، لذلك العناية بجمال وصحة اليدين سيكون شئ أساسي في يومك.

ترطيب اليدين

إن الخطوة الفارقة للجلد بشكل عام أو البشرة هي الترطيب، حيث أنه له فوائد كثيرة وصحية على البشرة ويحولها لبشرة تشبه الأطفال، كل ما عليك فعله هو القيام بترطيب يديك قبل النوم من خلال استخدام نوع مناسب لبشرتك أو جلدك، وسوف تلاحظين الفرق في نعومة يديك.

حماية اليدين

من المهم حماية اليدين من أشعة الشمس التي تعمل على جفاف الجلد واسمراره وتعرضه للحروق، لذلك إذا كنت تريدين الحفاظ على يديك من كل هذا، فالحل هو استخدام كريم واقي الشمس المناسب لك، وسيحافظ على يديك من أي التهابات.

البعد عن الصابون الكيميائي

إن الصابون العادي يحتوي على الكثير من المواد الكيماوية التي تسبب جفاف شديد للبشرة، لذلك يجب البعد عنها والبدء في استخدام صابون طبيعي يتم شراؤه من الصيدليات، وهو لن يسبب أي أضرار للبشرة.

القفازات المطاطية

إذا كنت تعرضين يديك للماء بشكل مستمر طوال اليوم فإنها سوف تضر بصحة يديكي وتسبب لها جفاف، لذلك من المهم ارتداء قفازات مطاطية أثناء أوقات التعرض للماء من أجل الحفاظ على نعومة يديك وحتى لا تتعرض للتقشر أو الخشونة، بل بالعكس ستصبح يديك غاية في النعومة.

كان ذلك أفضل روتين العناية باليدين يمكن استخدامه في الحفاظ على صحة اليدين، فمع خطوات الترطيب والحماية واستخدام الصابون الطبيعي سيصبح جلدك مثل جلد الأطفال في النعومة والحيوية، ولن تتعرضين لمواقف محرجة مرة أخرى وتحصلي على يدين ناعمتين.