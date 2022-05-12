لوجه منور كالبدر.. كريم الخميرة للبشرة لتسمين الخدود وتوريدها وكوني قمر 14

إذا كنت تحتاجين إلى نوع كريم يتناسب مع جميع أنواع البشرة سواء دهنية أو جافة أو مختلطة فليس أمامك سوى كريم الخميرة للبشرة، والذي يعد من أفضل أنواع الكريم على الإطلاق حيث أن مكونه الرئيسي هو الخميرة والتي تعتبر بمثابة صيدلية كاملة لبشرتك، فهي من المواد التي تعمل على علاج البشرة وتحافظ عليها، لذلك نقدم لك طريقة عمل الكريم في المنزل بكل سهولة.

كريم الخميرة للبشرة

هل جربت مرة عمل أي نوع من أنواع الكريم بيديك؟ إن كنت لم تفعلى ذلك من قبل سوف نساعدك من أجل عمل كريم علاجي لبشرتك باستخدام الخميرة، وذلك بالطريقة التالية:

ماسك الخميرة وماء الورد

ظرف من الخميرة الفورية.

عدد 1 ملعقة كبيرة من الزبادي الطازج.

وعدد 1 ملعقة كبيرة من عسل النحل.

كبسولة من فيتامين أ المباعة بالصيدلية.

نصف ملعقة من ماء الورد.

طريقة عمل كريم الخميرة لتسمين الوجه

في علبة من البلاستيك ذات غطاء محكم الغلق قومي بوضع الزبادي البلدي. بعد ذلك أضيفي إليه الخميرة مع التقليب الجيد حتى تذوب تمامًا. ثم قومي بوضع ماء الزهر واستمري في التقليب. بعد ذلك اكسري كبسولة الفيتامين وضعيها على المكونات مع استمرار التقليب. الآن قومي بإضافة عسل النحل وقلبي جيدًا حتى يصبح لديك كريم ناعم. بعد ذلك اغسلي وجهك وجففيه جيدًا، ثم قومي بوضع الكريم على وجهك مع فرده بالتساوي على بشرتك. ثم انتظري لمدة خمسة عشر دقيقة. بعد ذلك قومي بغسل وجهك جيدًا وجففيه باستخدام فوطة ناعمة. ثم كرري هذا الكريم مرة واحدة يوميًا.

فوائد الخميرة للبشرة

يمكنك استخدام الخميرة من أجل علاج الكثير من المشكلات التي تواجه بشرتك، ومنها ما يلي:

بإمكانها التخلص من مشكلة حب الشباب، والبثور الموجودة في البشرة.

أيضا تساعدك في شد التجاعيد والترهلات في البشرة.

بينما بها مضادات أكسدة تساعد البشرة جعل الخلايا متجددة أولًا بأول.

كما تساعد في إنتاج الكولاجين الطبيعى الذي يعمل على زيادة حيوية البشرة.

في نهاية الحديث عن كريم الخميرة للبشرة فقد قمنا بعرض أفضل طريقة لعمله بيديك في مطبخك، كما عرضنا لكم عدد من الفوائد التي تحدث لبشرتك عند استخدام الخميرة، لذلك ننصحك باستخدام الخميرة كنوع من العلاج الطبيعي لبشرتك دون الحاجة لاستخدام أي كريم آخر.