نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمقادير مظبوطة أعملي بسكويت النشادر الهش الخفيف بطريقة ناجحة ومختلفة والطعم لذيذ في المقال التالي
يعتبر البسكويت من الذ المقرمشات التي يمكننا تناولها والتي ينجذب لتناولها العديد من الناس ويرجع السبب في ذلك إلى طعمه اللذيذ الرائع الذي يمكننا تناوله مع الشاي أو الحليب، وتوجد هناك العديد من الأنواع المختلفة من البسكويت ومنها بسكويت الشاي وبسكويت النشادر وغيرها من الأنواع الأخرى العديدة ويمكننا حشو البسكويت وإضافة العديد من المكونات الأخرى التي تضيف له طعم ونكهة رائعة مثل إضافة الفانيليا وإضافة الشوفان والنشادر، ويعتبر من أشهر أنواع البسكويت هو بسكويت النشادر التي تقوم بعمله العديد من السيدات في المنزل ولكنهم يقومون بعمله بطرق غير صحيحة حيث تقوم البعض من السيدات بشراء بسكويت النشادر من محلات الحلويات الخارجية التي تعمل هذه المحلات على بيع البسكويت بأسعار مرتفعة.
مكونات عمل بسكويت النشادر
- كمية من الدقيق تناسب قوام العجينة.
- كوبان إثنان من السمنة.
- كوب واحد ونصف من الحليب.
- ثلاث حبات من البيض.
- ثلاث ملاعق كبيرة من النشادر.
- ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر.
- كوب واحد من السكر.
- ملعقة واحدة كبيرة من الفانيليا.
- ربع ملعقة واحدة صغيرة من الملح.
طريقة عمل بسكويت النشادر
- أحضري وعاء كبير وضعي به كوبان إثنان من السمنة مع كوب واحد من السكر مع ثلاث حبات من البيض ثم أحضري المضرب الكهربائي وقومي بخفقهما مع بعضهما.
- بعد ذلك قومي بإضافة كوب واحد من الحليب مع إضافة كمية من الدقيق مع إضافة ثلاث ملاعق كبيرة من النشادر وملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر وملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا وربع ملعقة واحدة صغيرة من الملح وقومي بعجن هذه المكونات ببعضها وعليكي بإضافة الدقيق تدريجيا حتى تحصلين على عجينة طرية وجيدة القوام.
- بعد ذلك قومي بإضافة كمية من العجين في المكبس أو ماكينة تشكيل البسكويت ثم قومي بتحضير صينية وقومي بدهنها بالسمنة وقومي برص أشكال البسكويت بها.
- بعد ذلك قومي بإدخال هذه الصينية في الفرن واتركيها حتى تأخذ اللون الذهبي الشهي ثم أخرجيها من الفرن وأتركيها لتبرد ثم قومي بوضعه في أطباق تقديم ليصبح جاهز لتناوله بألذ وأشهى طعم مع المشروبات التي تقبلين على تناولها مع البسكويت.
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