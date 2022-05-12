بمقادير مظبوطة أعملي بسكويت النشادر الهش الخفيف بطريقة ناجحة ومختلفة والطعم لذيذ

يعتبر البسكويت من الذ المقرمشات التي يمكننا تناولها والتي ينجذب لتناولها العديد من الناس ويرجع السبب في ذلك إلى طعمه اللذيذ الرائع الذي يمكننا تناوله مع الشاي أو الحليب، وتوجد هناك العديد من الأنواع المختلفة من البسكويت ومنها بسكويت الشاي وبسكويت النشادر وغيرها من الأنواع الأخرى العديدة ويمكننا حشو البسكويت وإضافة العديد من المكونات الأخرى التي تضيف له طعم ونكهة رائعة مثل إضافة الفانيليا وإضافة الشوفان والنشادر، ويعتبر من أشهر أنواع البسكويت هو بسكويت النشادر التي تقوم بعمله العديد من السيدات في المنزل ولكنهم يقومون بعمله بطرق غير صحيحة حيث تقوم البعض من السيدات بشراء بسكويت النشادر من محلات الحلويات الخارجية التي تعمل هذه المحلات على بيع البسكويت بأسعار مرتفعة.

مكونات عمل بسكويت النشادر

كمية من الدقيق تناسب قوام العجينة.

كوبان إثنان من السمنة.

كوب واحد ونصف من الحليب.

ثلاث حبات من البيض.

ثلاث ملاعق كبيرة من النشادر.

ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر.

كوب واحد من السكر.

ملعقة واحدة كبيرة من الفانيليا.

ربع ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

طريقة عمل بسكويت النشادر