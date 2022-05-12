بصوص الشوكولاتة أعملي كيك الشوكولاتة بمقادير مظبوطة وبطريقة هشة وخفيفة وبأقل تكلفة

الكيك بالشيكولاتة من أخف الحلويات ويمكن تناول أكثر من قطعة من الكيك لأنه لا يحتوى على شربات مقطر الذى يعمل على قفل الشهية بسرعة، ويرغب كثير الناس بشدة رجالا وكبارا وبالأخص الأطفال تناول الكيك لأن طعمه لذليذ وجميل، ودائما يتناول الناس الكيك مع كوب اللبن أو كوب الشاى أوكوب القهوة أو كوب عصير على حسب الرغبة، ويمكن عمل طريقة الكيك بالعديد من الأطعم مثل كيك الفراولة وكيك البرتقال وكيك الأناناس وكيك الزبادى وكيك الليمون، وكيك الشيكولاته من أشهر أنواع الكيك رغبة عند الكثير من الناس وخاصة الأطفال الذين يقبلون ويرغبون على تناوله، لأنهم يعشقون طعم الشيكولاتة بشدة، وطريقة عمك الكيك بالشيكولاتة من أسهل طرق عمل الكيك ولا يحتاج إلى تكاليف كبيرة ولا يأخذ وقت وجهد، والكيك بالشيكولاتة له فوائد كبيرة لأن من مكوناته البيض واللبن والدقيق والشكولاتة وكلها مواد بها قيمة غذائية كبيرة جدا لأنها تحتوى على الكالسيوم والبروتينات اللازم لبناء الجسم وتعطي طاقة للجسم.

مكونات طريقة عمل كيك الشوكولاتة اللذيذة

إثنين ونصف كوب كبير من الدقيق الأبيض

كوب إلا ربع من زيت الزيتون أو زيت الذرة أو الزبدة حسب الرغبة

ثلاثة ملاعق كبيرة من عصير الليمون

ملعقة واحدة كبيرة البيكنج بودر

إثنين ملعقة كبيرة من الفانيليا الجافة أو الفانيليا السائلة

ثلاثة حبات من البيض

كوب وربع كبير من السكر

ذرة من الملح

ملعقة واحدة صغيرة من النشا

ملعقة واحدة صغيرة من الخل

ثلاثة ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام البودرة

كوب ونصف من اللبن السائل

طريقة عمل كيكة الشيكولاتة الجميلة