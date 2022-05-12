نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بصوص الشوكولاتة أعملي كيك الشوكولاتة بمقادير مظبوطة وبطريقة هشة وخفيفة وبأقل تكلفة في المقال التالي
الكيك بالشيكولاتة من أخف الحلويات ويمكن تناول أكثر من قطعة من الكيك لأنه لا يحتوى على شربات مقطر الذى يعمل على قفل الشهية بسرعة، ويرغب كثير الناس بشدة رجالا وكبارا وبالأخص الأطفال تناول الكيك لأن طعمه لذليذ وجميل، ودائما يتناول الناس الكيك مع كوب اللبن أو كوب الشاى أوكوب القهوة أو كوب عصير على حسب الرغبة، ويمكن عمل طريقة الكيك بالعديد من الأطعم مثل كيك الفراولة وكيك البرتقال وكيك الأناناس وكيك الزبادى وكيك الليمون، وكيك الشيكولاته من أشهر أنواع الكيك رغبة عند الكثير من الناس وخاصة الأطفال الذين يقبلون ويرغبون على تناوله، لأنهم يعشقون طعم الشيكولاتة بشدة، وطريقة عمك الكيك بالشيكولاتة من أسهل طرق عمل الكيك ولا يحتاج إلى تكاليف كبيرة ولا يأخذ وقت وجهد، والكيك بالشيكولاتة له فوائد كبيرة لأن من مكوناته البيض واللبن والدقيق والشكولاتة وكلها مواد بها قيمة غذائية كبيرة جدا لأنها تحتوى على الكالسيوم والبروتينات اللازم لبناء الجسم وتعطي طاقة للجسم.
مكونات طريقة عمل كيك الشوكولاتة اللذيذة
- إثنين ونصف كوب كبير من الدقيق الأبيض
- كوب إلا ربع من زيت الزيتون أو زيت الذرة أو الزبدة حسب الرغبة
- ثلاثة ملاعق كبيرة من عصير الليمون
- ملعقة واحدة كبيرة البيكنج بودر
- إثنين ملعقة كبيرة من الفانيليا الجافة أو الفانيليا السائلة
- ثلاثة حبات من البيض
- كوب وربع كبير من السكر
- ذرة من الملح
- ملعقة واحدة صغيرة من النشا
- ملعقة واحدة صغيرة من الخل
- ثلاثة ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام البودرة
- كوب ونصف من اللبن السائل
طريقة عمل كيكة الشيكولاتة الجميلة
- أولا نقوم بتحضير الخلاط الكهربائي ونضع به ثلاثة حبات من البيض وإثنين ملعقة كبيرة من الفانيليا السائلة أو الجافة وعصير الليمون وملح ونشا وخل وكوب وربع كبير من السكر ويتم خلطهم جيدا.
- وبعد ذلك نقوم بوضع كوب ونصف من اللبن السائل وثلاثة ملاعق كبيرة من الكاكاو البودرة وكوب إلا ربع من زيت الزيتون ونخلطهم جيدا.
- ثم نضع هذا الخليط فى وعاء كبير ونضيف إليه إثنين ونصف كوب كبير من الدقيق الأبيض وملعقة واحدة كبيرة من البيكنج بودر ثم نقوم بخلطهم بمضرب يدوي.
- وبعد ذلك نحضر صينية مناسبة ونقوم بدهنها بقليل من السمنة ونرش عليها قليل من الدقيق حتى لا تلتصق الكيكة فى الصينية ثم نقوم بوضع خليط الكيكة فى الصينية ثم نضعها فى الفرن على درجة حرارة متوسطة ثم نتركها لمدة ساعة إلا خمس دقائق حتى تنضج ويقدم الكيك بالشيكولاتة فى طبق التقديم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بصوص الشوكولاتة أعملي كيك الشوكولاتة بمقادير مظبوطة وبطريقة هشة وخفيفة وبأقل تكلفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.