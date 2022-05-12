بأقل تكلفة أصنعي الجبنة الفلامنك على أصولها بطريقة ومقادير مظبوطة وبطعم المصانع وتحدي

من أفضل أنواع الجبن وأكثر طلبا عليها هى الجبن الفلامنك الصفراء اللذيذة، فيكثر تناولها في وجبة الإفطار، ويرغب الأطفال تناولها ساندويتشات فى وجبتهم المدرسية ورحلاتهم، والعديد من الناس يفضل تناول الجبن الفلامنك على مائدة الإفطار وعلى مائدة العشاء مع اللبن أو الشاى، لأن الجبن الفلامنك لها طعم مميز ومختلف عن باقي أنواع الجبن لأنها تجمع بين الطعم الكريمى مع الطعم المملح البسيط ومذاقها جميل وناعم لونها الأصفر الجذاب، وتتميز أيضا الجبن الفلامنك بأنها متماسكة وفي نفس الوقت سهة جدا عن التقطيع، وتستخدم الجبن الفلامنك فى عمل الأكلات مثل البيتزا والمكرونة، ويدخل في مكوناتها حليب البودرة وصفار البيض والنشا والجبن المثلثات، ولأنها تحتوى على هذه المواد فالجبن الفلامنك مصدر للعديد من العناصر الغذائية فهى تحتوى على فيتامين أ وتحتوى على الكالسيوم الذى يقوى العظام والعضلات ويحمى من هشاشة العظام ومفيدة للبشرة، لذلك تفضل الأمهات عمل الجبن الفلامنك فى المنزل بمكونات سهلة جدا وبسيطة ومتوفرة حتى تقدمها لأفراد أسرتها بطعم جيد وصحى وسوف نقدم إليكي طريقة عمل الجبنة الفلامنك اللذيذة

مكونات طريقة عمل الجبن الفلامنك

كوب كبير ونصف من حليب البودرة

ثلاثة ملاعق كبيرة من عصير الليمون

كوب كبير ونصف من الماء

كوب كبير ونصف من زيت الزيتون

ذرة من الملح

كوب واحد كبير من النشا

أربعة حبات من البيض بشرط أن نأخذ منه الصفار فقط

خمسة من قطع الجبنة المثلثات

ملعقة واحدة صغيرة من لون طعام أصفر صحى

طريقة عمل الجبنة الفلامنك