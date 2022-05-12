نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لن تحتاجي للمكياج بخلطة منزلية لتبييض الوجه وإزالة الجلد الميت والأسمرار من أول أستخدام في المقال التالي

تستخدم العديد من الفتيات المكياج والمستحضرات التجميلية التي تعمل على إخفاء العيوب التي توجد في البشرة والتي يعاني منها الكثير من السيدات والفتيات، حيث تستخدم الكثير من الفتيات مستحضرات مثل الكريم الأساس والبودر والروج وغيرها من المستحضرات التجميلية الأخرى التي تعمل على تجميل الفتيات حيث تعتبر جميع هذه المستحضرات ضارة بالبشرة والتي تتسبب هذه المستحضرات في ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة في الوجه بالإضافة إلى انها تتسبب في ظهور حب الشباب لذلك علينا بالعناية بالبشرة والإهتمام بها حتى تظهر بأفضل وتجعلكي لذلك علينا بإستخدام وصفات تفتيح البشرة ووصفات تعمل على تقشير الجلد الميت والقشور وغيرها من الأشياء الاخرى التي تسبب مشكلات بالبشرة، حيث تعتبر من الوصفات والعناية التي على أي فتاة لعملها حتى تستغني عن أي مستحضرات أخرى. مكونات عمل وصفة تبييض الوجه بدون مكياج ملعقتان كبيرتان من كريم البانثينول.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

نصف ملعقة واحدة صغيرة من النشا.

ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد. طريقة عمل وصفة لتبييض الوجه بدون مكياج احضري طبق نظيف وضعي به ملعقتان كبيرتان من كريم البانثينول مع ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون وملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد ونصف ملعقة واحدة صغيرة من النشا وقومي بتقليب هذه المكونات ببعضها جيدا حتى تصبح مخلوطة تماما.

بعد الإنتهاء من تحضير وخلط الوصفة جيدا ببعضها قومي بغسل بشرتك بالماء جيدا والغسول المناسب لنوع بشرتك ثم قومي بتنشيفها جيدا بواسطة قطعة من القطن.

بعد الإنتهاء من تنظيف البشرة قومي بوضع هذه الوصفة على بشرتك مع توزيعها بطريقة متساوية واتركي هذه الوصفة الجبارة على بشرتك لمدة ساعة واحدة حتى تجف.

بعد التأكد من جفاف هذه الوصفة على بشرتك قومي بفركها من على بشرتك ثم قومي بغسل بشرتك بالماء البارد جيدا.

بعد غسل البشرة جيدا بالماء قومي بتنشيفها بالقطن ثم إستخدمي المرطب المناسب لنوع بشرتك بعد ذلك سوف تلاحظين اللون الأبيض على بشرتك مثل الحليب وسوف تطلين بإطلالة جذابة وجميلة لذلك علينا بإستخدام هذه الوصفة قبل الخروجات لأنها تجعلنا نستغني عن أي إستخدام من المستحضرات التجميلية. عمر شويل - جدة لن تحتاجي للمكياج بخلطة منزلية لتبييض الوجه وإزالة الجلد الميت والأسمرار من أول أستخدام - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لن تحتاجي للمكياج بخلطة منزلية لتبييض الوجه وإزالة الجلد الميت والأسمرار من أول أستخدام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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