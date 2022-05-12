بتتبيلة وخلطة سرية أعملي البرجر البيتي بطريقة مظبوطة وبمكونات اقتصادية وبطعم وريحة جنان

تقوم العديد من السيدات بشراء المجمدات من المحلات التجارية التي تعمل هذه المحلات على بيعها بأسعار مرتفعة بالإضافة إلى أن هذه المجمدات المباعة تحتوي على مواد حافظة تعمل على إصابتنا بالعديد من الأمراض التي تهلك بصحتنا وصحة أبنائنا بالإضافة إلى أنها تؤدي إلى الوفاة، وتعتبر من هذه المجمدات هي البرجر والكفتة والسجق وغيرها من الأنواع الأخرى المختلفة من المجمدات، وتقبل الكثير من الأطفال والكبار بتناول البرجر لأنه لذيذ ورائع ويمكننا تقديمه بالعديد من الأشكال المختلفة حيث يقوم البعض من الناس بعمله في ساندوتشات والبعض الأخر يقوم بعمله في صينية مع البشاميل وغيرها من الصواني المختلفة.

مكونات عمل وصفة البرجر البيتي

كيلو واحد من اللحمة المفرومة.

حبتان إثنان من البصل المفروم.

حبتان إثنان من الفلفل الأخضر المفروم.

ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

ربع كوب من البقسماط المطحون.

نصف ملعقة واحدة صغيرة من بهارات اللحمة.

خمسة ملاعق كبيرة من الزيت.

نصف كوب من الكزبرة الخضراء والبقدونس الأخضر.

طريقة عمل وصفة البرجر البيتي