نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتتبيلة وخلطة سرية أعملي البرجر البيتي بطريقة مظبوطة وبمكونات اقتصادية وبطعم وريحة جنان في المقال التالي
تقوم العديد من السيدات بشراء المجمدات من المحلات التجارية التي تعمل هذه المحلات على بيعها بأسعار مرتفعة بالإضافة إلى أن هذه المجمدات المباعة تحتوي على مواد حافظة تعمل على إصابتنا بالعديد من الأمراض التي تهلك بصحتنا وصحة أبنائنا بالإضافة إلى أنها تؤدي إلى الوفاة، وتعتبر من هذه المجمدات هي البرجر والكفتة والسجق وغيرها من الأنواع الأخرى المختلفة من المجمدات، وتقبل الكثير من الأطفال والكبار بتناول البرجر لأنه لذيذ ورائع ويمكننا تقديمه بالعديد من الأشكال المختلفة حيث يقوم البعض من الناس بعمله في ساندوتشات والبعض الأخر يقوم بعمله في صينية مع البشاميل وغيرها من الصواني المختلفة.
مكونات عمل وصفة البرجر البيتي
- كيلو واحد من اللحمة المفرومة.
- حبتان إثنان من البصل المفروم.
- حبتان إثنان من الفلفل الأخضر المفروم.
- ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة واحدة صغيرة من الملح.
- ربع كوب من البقسماط المطحون.
- نصف ملعقة واحدة صغيرة من بهارات اللحمة.
- خمسة ملاعق كبيرة من الزيت.
- نصف كوب من الكزبرة الخضراء والبقدونس الأخضر.
طريقة عمل وصفة البرجر البيتي
- احضري الكبة الكهربائية وضعي بها كيلو من اللحمة المفرومة مع حبتان إثنان من البصل والفلفل الأخضر ونصف كوب من الكزبرة والبقدونس الاخضر وربع كوب من البقسماط وقومي بفرم هذه المكونات ببعضها.
- بعد فرمها جيدا قومي بوضع هذه المكونات في وعاء كبير وقومي بعجن المكونات ببعضها ثم ضيفي ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود مع ملعقة واحدة صغيرة من الملح وخمسة ملاعق كبيرة من الزيت ونصف ملعقة واحدة صغيرة من بهارات اللحمة وقومي بعجن هذه المكونات جيدا ببعضها حتى تصبح عجينة متجانسة.
- بعد ذلك قومي بتشكيل عجينة اللحمة على شكل أقراص دائرية ثم قومي بوضع هذه الأقراص الدائرية في الثلاجة وأتركيها حتى تتجمد.
بعد ذلك احضري طاسة عميقة وضعي بها كمية غزيرة من الزيت وضعيها على النار وقومي بقلي اقراص البرجر بها واتركيها حتى تنضج وتأخذ اللون البني الشهي.
- بعد ذلك اخرجيها من الطاسة وقومي بحشوها في ساندوتشات أو تناولها مع أي مقبلات أخرى لتناولها بطعم لذيذ.
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