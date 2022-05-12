نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة صحية ومقرمشة لعمل القرنبيط المقلي بدون ما يمتص زيوت وبطعم تحفة في المقال التالي

المقليات تعد من الوجبات الشعبية اللذيذة مثل الطعمية والبطاطس والفلفل الأخضر والقرنبيط وغيرها من المقليات الاخرى العديدة، حيث يعتبر القرنبيط من الخضروات اللذيذة التي يمكننا تناولها بالعديد من الاشكال والطرق المختلفة حيث يمكننا تناوله إما على شكل مخللات أو على شكل مقليات تقدم مع الفول والطعمية والبطاطس أو تضاف في المسقعة حيث أنها تعطي نكهة وطعم رائع بالإضافة إلى القيمة الغذائية العالية التي يضيفها القرنبيط لهذه المأكولات، ولكن دائما نلاحظ العديد من السيدات يقبلون على تناول القرنبيط المقلي لأنه شهي وجميل ولكن من العيوب التي تنتج عن القرنبيط المقلي هي إمتصاصة كمية كبيرة من الزيت. مكونات عمل وصفة القرنبيط المقلي ثمرة واحدة كبيرة من القرنبيط.

كمية من الماء لسلق القرنبيط.

حبتان إثنان من البيض.

ربع ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة واحدة صغيرة من الكمون.

كمية من الدقيق. طريقة عمل وصفة القرنبيط المقلي قومي أولا بتقطيع ثمرة القرنبيط ثم قومي بغسل قطع القرنبيط وأحضري حلة كبيرة وضعي بها كمية من الماء وضعيها على النار حتى تغلي الماء.

عند ملاحظة غليان الماء قومي بوضع قطع القرنبيط في الماء المغلي حتى يتم سلق القرنبيط جيدا.

بعد سلق القرنبيط في الماء لمدة خمسة دقائق قومي برفع القرنبيط من هذه الحلة وقومي بوضعه في المصفاة حتى تتصفى.

بعد سلق القرنبيط في الماء لمدة خمسة دقائق قومي برفع القرنبيط من هذه الحلة وقومي بوضعه في المصفاة حتى تتصفى. بعد ذلك احضري طبق وضعي به حبتان إثنان من البيض مع ربع ملعقة واحدة صغيرة من الملح وقومي بخفق البيض جيدا.

بعد ذلك قومي بوضع قطع القرنبيط في البيض ثم قومي بوضعه في الدقيق ثم احضري طاسة عميقة وضعي بها كمية من الزيت وضعيها على النار.

بعد ذلك قومي بوضع قطع القرنبيط في البيض ثم قومي بوضعه في الدقيق ثم احضري طاسة عميقة وضعي بها كمية من الزيت وضعيها على النار. بعد ذلك قومي بترك القرنبيط بعد تتبيله على النار حتى ينضج وياخذ اللون الذهبي اللذيذ.

بعد ذلك احضري طبق وضعي به كمية من المناديل التي تعمل على إمتصاص الزيت ثم قومي بوضع القرنبيط المقلي في هذا الطبق حتى يمتص الزيت بعد ذلك قومي بتقديم طبق القرنبيط المقلي لتناوله بأشهى وألذ طعم ممكن. عمر شويل - جدة طريقة صحية ومقرمشة لعمل القرنبيط المقلي بدون ما يمتص زيوت وبطعم تحفة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة صحية ومقرمشة لعمل القرنبيط المقلي بدون ما يمتص زيوت وبطعم تحفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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