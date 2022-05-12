نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوائد اللبن الرائب المتنوعة.. منها تحسين الهضم والشبع وخسارة الوزن الزائد في المقال التالي

عمر شويل - جدة فوائد اللبن الرائب المتنوعة كثيرة، فهو أحد منتجات الحليب والألبان التي يتم تصنيعها عبر عمليات تخمير خاصة، ويتم فيها استخدام نوع خاص من البكتيريا لتحويل الحليب إلى لبن رائب بطعم تهيمن عليه حموضة شهية ومحببة، بالإضافة إلى إكسابه القوام الكثيف، ويعتبر اللبن الرائب علاجاً للكثير من المشكلات الصحية، وخاصة تلك المتعلقة بمسألة الهضم، وخسارة الوزن الزائد وإعطاء شعور بالشبع بعد تناوله مباشرة، وفي ركن من أركان موقعكم “ثقفني“، سوف نتعرف سويا عزيزي القارئ على أبرز فوائد اللبن الرائب، والتي سوف تشجعك على جعله ضمن نظامك الغذائي اليومي.

فوائد اللبن الرائب المتنوعة

كما أسلفنا، فإن اللبن الرائب له الكثير من الفوائد المتنوعة، وله أيضا بعض الأضرار، أو بالتحديد هناك ظروف يجب عندها تجنب تناول الرائب نهائيا، وسوف نختم بهذه الأضرار في نهاية مقالنا، لكن نولي الاهتمام أولاً إلى أهم وأبرز الفوائد للحليب أو اللبن الرائب.

وإليك الآن أبرز فوائد اللبن الرائب، ونذكر ذلك على النحو التالي:

1_ تحسين الهضم

يعتبر الرائب من أبرز العلاجات الطبيعية لمشكلات الجهاز الهضمي. وذلك لإحتوائه على البروبيوتيك الذي يساعد على التخفيف من حدة الإمساك، وأعراض القولون العصبي، بالإضافة إلى أنه يحارب مجرد حدوث الإسهال، ويخفف من أعراض عدم تحمل اللاكتوز (عدم القدرة على هضم السكر).

2_ الوقاية من ارتفاع ضغط الدم

بساعد تناول اللبن الرائب بطريقة منتظمة على الحفاظ على ضغط الدم. بل قد يحمي من ارتفاعه، وذلك بسبب أن البروبيوتيك الذي يحويه الرائب يعمل على إفادة جهاز الدوران بشكل عام. وهذا لأنه يساعد على رفع المستويات للكوليسترول الجيد في جسم الإنسان.

3_ من فوائد اللبن الرائب الشعور بالشبع

وذلك لأن الرائب يحتاج وقتا أطول لكي يتم هضمه. وذلك بسبب احتوائه على نسبة عالية من البروتينات، مما يقلل الشهية والرغبة في تناول الطعام على مدار اليوم. وأيضا فإن البروتينات التي يتضمنها الرائب تساعد على حرق الدهون، وبناء العضلات.

4_ غني بالكالسيوم المفيد للعظام والأسنان

إن الأحماض والكالسيوم التي يحتوي عليها اللبن الرائب لها تأثير إيجابي كبير على صحة اللثة ومينا الأسنان. وتساعد أيضا الفيتامينات والمعادن مجتمعة على حماية العظام من الهشاشة.

5_ من فوائد اللبن الرائب المتنوعة أنه مثالي قبل وبعد ممارسة التمارين الرياضية

يحتوي اللبن الرايب على كمية جيدة من الكربوهيدرات. وبسبب ذلك، فإن تناول وجبة منه قبل ممارسة التمارين الرياضية يمنح الطاقة المطلوبة أثناء التمرين. هذا قبل التمرين، لكن بعد الانتهاء منها أيضا له فوائد عديدة، حيث تساعد الأحماض الأمينية والبروتينات التي يتضمنها على تعافي العضلات بشكل أسرع، وخاصة إذا تم تناول وجبة منه بعد التمرين بساعة على الأقل.

أضرار محتملة

هناك بعض الأضرار المحتملة للبن الرائب، لكن ينبغي الانتباه هنا أنها متعلقة بتناول كميات منه وليس الشئ اليسير. حيث ينصح تجنب تناول الرائب نهائيا لمن يعانون حساسية الحليب. وبالنسبة لمن يعانون من عدم تحمل اللاكتوز، فإن الأمر هنا يختلف من شخص إلى آخر.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية موضوعنا عن اللبن الرائب وفوائده المتنوعة. ونرجوا أن نكون قدمنا إفادة يسيرة إليك عزيزي القارئ.