نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قشر البرتقال هدية ربانية يقضي على التجاعيد والخطوط الرفيعة ويجعل البشرة مشرقة وكأنك في العشرين من عمرك في المقال التالي

عمر شويل - جدة الحصول على بشرة نقية مليئة بالشباب والحيوية هو حلم كل فتاة ولكن تتعرض البشرة لعوامل كثيرة تؤثر على مظهرها بالسلب ومنها أشعة الشمس والبرودة الشديدة في الشتاء والأتربة وغيرها، ولذلك تلجأ الفتيات إلى استخدام منتجات للعناية بالبشرة ونحن سوف نقدم لكم مجموعة من الوصفات الطبيعية لشد البشرة وإزالة التجاعيد وجعل البشرة نضرة ومشرقة. قشر البرتقال لإزالة التجاعيد ونضارة البشرة المكونات: بشر برتقالة.

كمية مناسبة من ماء الورد.

ملعقة من الزبادي.

ملعقة صغيرة دقيق.

قطرات من زيت اللوز. طريقة التحضير والاستخدام: نبشر قشر البرتقال ويجب الابتعاد عن الأجزاء البيضاء ثم نضيف على القشر كمية مناسبة من ماء الورد ويترك جانبا لمدة 15 دقيقة. نصفي المكونات باستخدام مصفاة ضيقة للتخلص من الشوائب ثم يضاف ملعقة من الزبادي مع الدقيق وزيت اللوز ونقلب جيدا. يوزع الخليط على الوجه والرقبة بحركات دائرية ويترك لمدة 20 دقيقة ثم يفرك ويغسل بالماء هذه الوصفة تساعد في التخلص من التجاعيد. وتساهم بشكل كبير في الحصول على وجه أبيض ومشرق خالي من التصبغات والبقع الداكنة والخطوط الرفيعة ولذلك ينصح بتكرارها مرتين أسبوعيا. وصفات طبيعية للتخلص من التجاعيد الزبادي وزيت الزيتون: المكونات: 3 ملاعق كبيرة من الزبادي.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ملعقة من العسل. طريقة التحضير والاستخدام: نمزج الزبادي مع زيت الزيتون والعسل ثم يوضع على الوجه والرقبة ويترك لمدة 20 دقيقة ثم يغسل بالماء الفاتر.

يحتوي الزبادي على حمض اللاكتيك وبالتالي يقوم بغلق المسامات ويطهرها وبالتالي يجعل البشرة أكثر نعومة ويخفف من التجاعيد. 2. الفراولة والعسل: المكونات: 4 حبات من الفراولة.

ملعقة كبيرة من الكاكاو.

ملعقة صغيرة عسل. طريقة التحضير والاستخدام: نهرس حبات الفراولة في المطحنة مع الكاكاو والعسل ثم يوزع الخليط على البشرة مع التدليك من أسفل إلى أعلى بشكل دائري.

يترك لمدة 15 دقيقة ثم يغسل بالماء الدافئ ويجفف بمنشفة قطنية هذه الوصفة تساعد في الحصول على بشرة نظيفة خالية من التجاعيد. 3. الحليب والخيار: المكونات: نصف حبة خيار.

ملعقة كبيرة عسل.

نصف كوب حليب.

ملعقة كبيرة سكر بني. طريقة التحضير والاستخدام: في الخلاط نضع جميع المقادير السابقة ونخلطها جيدا ثم يوزع المزيج على البشرة ويترك لمدة 20 دقيقة ثم يغسل بالماء.

هذه الوصفة تساعد على تفتيح البشرة وتقوم بتطهيرها وتجعلها ناعمة وبالتالي تخفف من ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة. إزالة تجاعيد الوجه نهائيا المكونات: 2 ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

ملعقة من العسل.

كمية مناسبة من الماء الدافئ. طريقة التحضير والاستخدام: نمزج العسل مع الحليب البودرة ثم يضاف الماء تدريجيا ونقلب لحين الحصول على مزيج خالي من التكتلات وناعم. يوضع على البشرة ويغطي بمنشفة رطبة ويترك لمدة 15 دقيقة ثم يغسل بالماء الفاتر ويجفف بمنشفة قطنية. أسرع خلطة لإزالة التجاعيد المكونات: 2 ملعقة من الأرز المطحون.

قطرات من ماء الورد.

ملعقة من الحليب.

نصف ثمرة أفوكادو مهروسة. طريقة التحضير والاستخدام: نخلط الأفوكادو المهروس مع الأرز المطحون ويضاف إليهم السوائل ونقلب حتى نحصل على معجون ثم يوزع الخليط على أماكن تواجد التجاعيد. ويترك لمدة 15 دقيقة ويشطف بالماء الفاتر هذه الخلطة تحتوي على مضادات أكسدة طبيعية والتي تقوم بمحاربة الجذور الحرة التي تسبب التجاعيد. الكركم والعسل لإزالة التجاعيد ونضارة البشرة المكونات: 2 ملعقة من الكركم.

ملعقة صغيرة من جل الصبار.

ملعقة كبيرة زيت جوز الهند.

قطرات من زيت اللوز. طريقة التحضير والاستخدام: نمزج الكركم مع المكونات الأخرى ونوزع المزيج على الوجه وخاصة حول منطقة العين واتركيه لمدة 15 دقيقة ثم يغسل. هذه الوصفة تزيل التجاعيد نهائيا ومع مرور الوقت تصبح البشرة بيضاء وصافية وينصح بتكرارها مرتين أسبوعيا.

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