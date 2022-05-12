نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقشر القهوة لتفتيح البشرة 10 درجات وإزالة الجلد الميت بكل سهولة لن تصدقي النتيجة في المقال التالي

القهوة من المشروبات اليومية الهامة لدي الكثير من الناس خاصة في الصباح لأنها تعطي الشعور بالطاقة والنشاط ولن تقتصر فوائد القهوة على الصحة فقط، بل لها العديد من الفوائد والاستخدامات الأخرى ومنها تفتيح البشرة والتخلص من الجلد الميت وزيادة نضارة وجمال البشرة ولذلك نحن في هذا المقال نقدم لكم أفضل ماسكات القهوة لتقشير البشرة فتابعونا. مقشر القهوة لتفتيح البشرة المكونات: ربع كوب من القهوة.

2 ملعقة كبيرة من الحليب.

ملعقة من السكر الخشن.

قطرات من عصير الليمون.

ملعقة من العسل. طريقة التحضير والاستخدام: نخلط القهوة مع الحليب حتى تتكون عجينة ثم نضيف باقي المكونات وعندما يصبح القوام ناعم يوزع الخليط على البشرة. ويترك لمدة 15 دقيقة ثم يغسل بالماء الفاتر مع الفرك بحركات دائرية وسوف تلاحظي تساقط الجلد الميت بكل سهولة. تكرر هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعيا لتفتيح البشرة وإزالة الجلد الميت وجعلها أكثر نضارة وإشراقة بكل سهولة. أفضل ماسكات القهوة لتفتيح البشرة القهوة والزبادي: المكونات: ملعقة كبيرة من القهوة.

كمية مناسبة من الزبادي.

نصف ملعقة صغيرة من الكركم. طريقة التحضير والاستخدام: بولة عميقة ونخلط بداخلها جميع المكونات السابقة حتى تصبح عجينة ثم توضع على البشرة بالكامل ويترك لمدة 20 دقيقة.

ثم نفرك المكونات بأطراف الأصابع المبللة بالماء وبعد ذلك تغسل جيدا بالماء البارد يكرر هذا الماسك مرتين أسبوعيا.

يقوم الزبادي بتغذية البشرة ويقلل من حب الشباب أما الكركم يوجد به فيتامين c الذي يقوم بتفتيح البشرة ويجعلها صافية ومشرقة. 2. القهوة والشوفان: المكونات: 2 ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون.

ملعقة من القهوة.

ملعقة من العسل.

ماء ورد. طريقة التحضير والاستخدام: نخلط الشوفان مع القهوة ثم نضيف العسل وماء الورد تدريجيا حتى تتجانس المكونات ثم نضع الخليط على الوجه والرقبة.

يترك لمدة 15 دقيقة ثم يغسل بالماء الفاتر يكرر هذا الماسك مرة واحدة أسبوعيا للحصول على بشرة بيضاء خالية من العيوب والبقع. ماسك القهوة والنشا المكونات: ملعقة من النشا.

2 ملعقة من القهوة.

ملعقة ماء ورد.

ماء دافئ. طريقة التحضير والاستخدام: نذوب القهوة في الماء ثم يضاف النشا وماء الورد وعندما تختلط المكونات جيدا توضع على البشرة لمدة 15 دقيقة. بعد ذلك يغسل بالماء الدافئ ثم نمرر قطعة من الثلج على البشرة لغلق المسام المفتوحة وسوف تلاحظي الفرق بنفسك. القهوة وزيت جوز الهند لتقشير البشرة المكونات: ملعقة من زيت جوز الهند.

ملعقة من العسل.

3 ملاعق كبيرة قهوة. طريقة التحضير والاستخدام: نغسل البشرة جيدا بالماء والصابون في وعاء بلاستيك نمزج القهوة مع العسل وزيت جوز الهند ونقلب ثم توزع الخليط على البشرة. ندلك البشرة بحركات دائرية ويترك لعدة دقائق ثم يشطف بالماء البارد وبعد ذلك نضع كريم مرطب للبشرة. السكر وزيت جوز الهند لتقشير البشرة المكونات: 2 ملعقة كبيرة من السكر.

نصف كوب زيت جوز هند.

ملعقة كبيرة عصير ليمون. طريقة التحضير والاستخدام: نمزج المكونات مع بعض جيدا ونضعها على الوجه بعد غسله جيدا بالماء والغسول قومي بتدليك البشرة عدة دقائق. واتركيه لمدة 10 دقائق ثم تغسل بالماء البارد وسوف تلاحظي تساقط الجلد الميت وأن بشرتك أصبحت أكثر حيوية. عمر شويل - جدة مقشر القهوة لتفتيح البشرة 10 درجات وإزالة الجلد الميت بكل سهولة لن تصدقي النتيجة - ثقفني

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