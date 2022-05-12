طريقة سهلة وبسيطة لورق العنب بدون ماكينة وفى أسرع وقت هتلفى 5 كيلو في دقائق

يجد الكثير من النساء الصعوبة في عمل ورق العنب، حيث يلجأ الكثير من النساء إلى البحث حول طريقة سهلة تساعدهم في عمل كمية كبيرة من المحشي دون أخذ الكثير من الوقت وأيضا يكون ملفوف لفا جيدا، لذلك سنقوم بذكر لكم طريقة بسيطة في عمل ورق العنب، طريقة تجعل لفه لف بسيط، مما أن ورق العنب من الأكلات العربية الشهيرة كما توجد بعض الدول الأجنبية توجد بها أكلة ورق العنب.

طريقة لف ورق العنب بشكل بسيط

توجد أكثر من طريقة بسيطة تساعدك في عمل كمية كبيرة من المحشي الورق من العنب في وقت قصير جدا، وأكثر الطرق المشهورة هو لف ورق العنب بالمشط:

حيث أنه لا بد أن تقومي بسلق ورق العنب وتجهيز كمية منه تكفي عدد أربع أشخاص.

تقوم بتجهيز خلطة الأرز ويتم وضعها في طبق حتى يسهل عليك اللف.

بعد ذلك تقوم بإحضار ورقة من ورق الزبدة.

وأخير المشط المستخدم في لف ورق العنب.

طريقة استخدام المشط في لف ورق العنب

تعتبر طريقة استخدام المشط من أكثر الطرق المشهورة المستخدمة في لف ورق العنب بسهولة، وتأتي تلك الطريقة في الخطوات الآتية :