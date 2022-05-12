نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل بلح الشام بطريقة سهلة وبسيطة والطعم ولا أحلي في المقال التالي
بلح الشام من الحلويات الشرقية التي يقبل عليها الكثير ويفضلونها، في مشهورة في الوطن العربي فهو معروف بطعمه الشهي واللذيذ والذي لا يقاوم مع القرمشة، وتفضل الكثير من ربات المنزل في تحضير الحلويات في مطبخها، على أن تكون بنفس الطعم وهذا ما سنقدمه لكي سيدتي في مطبخنا اليوم طريقة عمل بلح الشام خطوة بخطوة.
طريقة عمل بلح الشام
أهم ما يميز بلح الشام هو القرمشة من الخارج ويكون طري من الداخل، وطريقة تحضيره في المنزل ليس بصعبة بل أنها من الحلويات السريعة والسهلة في التحضير، كما أنها مكوناته بسيطة ومتوفرة في كل مطبخ، فقط اتبعي الخطوات الآتية واحصلي على بلح شام شهي ولذيذ وسيحبه أفراد أسرتك كثيرًا.
المقادير المطلوبة:
- 1 كوب وربع من الدقيق.
- 1 ملعقة كبيرة من النشا.
- 1 كوب من الماء.
- 2 ملعقة كبيرة من الزيت.
- 1 ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- 2 ملعقة كبيرة من الخل.
- 3 حبات من البيض.
المقادير المطلوبة للشربات
- 1 كوب من الماء.
- 1 كوب من السكر.
- 1 ملعقة كبيرة عصير ليمون.
- 1 ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- عود من القرفة.
طريقة تحضير بلح الشام
- نقوم أولًا بتحضير الشربات احضري إناء متوسط الحجم وضعي به كلًا من الماء والسكر وارفعيه على النار إلى أن يغلي ثم ضيفي كلًا من عصير الليمون والفانيليا وعود القرفة وهدئي النار حتى يصبح قومي متوسط ليس خفيف ولا ثقيل.
قومي بتحضير بلح الشام كالآتي:
- احضري إناء وضعي به الماء وارفعيه على النار حتى يسخن ثم ضيفي إليه كلًا من الزيت والفانيليا.
- ضيفي إليه الدقيق وهدئي النار وقومي بالتقليب حتى تحصلين على عجينة متماسكة.
- اتركي العجينة حتى تبرد قليلًا ثم ضيفي إليها النشا واحضري المضرب الكهربائي وقومي بضرب العجينة للتخلص من أي هواء بها.
- ضيفي حبات البيض إلى العجينة بالتدريج مع الاستمرار في الخفق بالمضرب ثم ضيفي الخل للتخلص من رائحة البيض.
- أصبحت عجينة بلح الشام جاهزة.
- قومي بقلي بلح الشام على نار هادئة وفي زيت وفير وبمجرد أن يأخذ اللون الذهبي ضعيه في الشربات واتركيه حتى يبرد.
قدميه وبالهنا والشفا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل بلح الشام بطريقة سهلة وبسيطة والطعم ولا أحلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.