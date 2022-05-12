طريقة عمل بلح الشام بطريقة سهلة وبسيطة والطعم ولا أحلي

بلح الشام من الحلويات الشرقية التي يقبل عليها الكثير ويفضلونها، في مشهورة في الوطن العربي فهو معروف بطعمه الشهي واللذيذ والذي لا يقاوم مع القرمشة، وتفضل الكثير من ربات المنزل في تحضير الحلويات في مطبخها، على أن تكون بنفس الطعم وهذا ما سنقدمه لكي سيدتي في مطبخنا اليوم طريقة عمل بلح الشام خطوة بخطوة.

طريقة عمل بلح الشام

أهم ما يميز بلح الشام هو القرمشة من الخارج ويكون طري من الداخل، وطريقة تحضيره في المنزل ليس بصعبة بل أنها من الحلويات السريعة والسهلة في التحضير، كما أنها مكوناته بسيطة ومتوفرة في كل مطبخ، فقط اتبعي الخطوات الآتية واحصلي على بلح شام شهي ولذيذ وسيحبه أفراد أسرتك كثيرًا.

المقادير المطلوبة:

1 كوب وربع من الدقيق.

1 ملعقة كبيرة من النشا.

1 كوب من الماء.

2 ملعقة كبيرة من الزيت.

1 ملعقة صغيرة من الفانيليا.

2 ملعقة كبيرة من الخل.

3 حبات من البيض.

المقادير المطلوبة للشربات

1 كوب من الماء.

1 كوب من السكر.

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

1 ملعقة صغيرة من الفانيليا.

عود من القرفة.

طريقة تحضير بلح الشام