ضاع عمرنا بنقلي الباذنجان غلط ملعقة واحدة على الباذنجان مش هيشرب نقطة زيت وهيبقي مقرمش وصحي

يعتبر الباذنجان المقلي من الأكلات التي تقدم في وجبة الإفطار أو يتم تحضيره كمسقعة، إلا أن الكثير من ربات المنزل تقوم بتحضيره بطريقة خطأ ويكون مليء بالزيت مما يجعله غير صحي، وهناك طريقة بسيطة للغاية وسهلة وسريعة في قلي الباذنجان، فالباذنجان من الخضروات الصحية التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة خاصةً الحديد فهو مفيد جدًا في علاج فقر الدم، فنقدم لكي عزيزتي في مقالنا اليوم طريقة قلي الباذنجان بدون ما يمتص الزيت.

طريقة عمل الباذنجان المقلي

نقدم لك خطوات سهلة وبسيطة في قلي الباذنجان مع استخدام كمية قليلة من الزيت، مما يجعله صحي ومقرمش ولذيذ، وهي كالآتي:

احرصي على اختيار الباذنجان ذات الحجم الكبير، وقومي بغسله جيدًا.

قومي بتقطيعه إلى حلقات دائرية رفيعة ثم ضيفي إليه الملح.

اتركيه لمدة 15 دقيقة ثم احضري صينية وقومي بدهنها بالزيت ثم قومي بوضع شرائح الباذنجان.

قومي بدهن الباذنجان مرة أخرى بالزيت.

اشعلي الفرن على درجة حرارة 180 ثم قومي بوضع الصينية في الرف السفلي للفرن واتركيه لمدة 10 دقائق.

قومي بإشعال الشواية ووضع رف الفرن قريب من الشواية ليأخذ وجه الباذنجان اللون الذهبي واتركيه 10 دقائق أخرى.

كرري مرة أخرى هذه الخطوة حتى تفرغين من شرائح الباذنجان.

قدميه ساخنًا مع تتبيلة الباذنجان الخاصة.

طريقة عمل تتبيلة الباذنجان

المقادير:

4 فصوص ثوم مبشور.

ربع ملعقة صغيرة خل.

ربع ملعقة صغيرة من الكمون.

رشه ملح.

كما أنه تضيف حوالي ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

وحوالي 1 حبة فلفل حار مقطعة لقطع صغيرة.

طريقة التحضير: