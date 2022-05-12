أجمل وصفة تساقط الشعر وتقصفه الطبيعية لأجمل إطلالة لك سيدتي وشعر ناعم وطويل وطريقة صحية

تساقط الشعر وتقصفه من أكثر المشاكل التي تعاني منها كل سيدة وفتاة وشاب، وذلك لأن الشعر الطويل الناعم من أهم مظاهر الجمال لدي الجميع وخاصة السيدات والفتيات بشكل كبير، وهو عنوان جمال الوجه والعينين بصورة كبيرة كما أن الشعر الناعم والطويل سر جمال المرأة وسبب سعادتها البالغة، والتي تحب أن تتألق بمظهرها دائما لتكون في أجمل إطلالة رائعة من خلال الشعر الطويل الناعم، لذلك فإن مشكلة تساقط الشعر وتقصفه بسبب عدة عوامل وعادات ضارة جداً بالشعر، وذلك مثل الحالة المزاجية والنفسية السيئة، الحرارة الشديدة، استخدام شامبو غير مناسب للشعر، عدم استخدام الزيوت الطبيعية المناسبة لنوع الشعر، العوامل الوراثية، وذلك بخلاف العديد من العوامل الأخري والتي تسبب تساقط الشعر وتقصفه، ولذلك فإن العديد من السيدات اللاتي يبحثن عن طريقة عمل الوصفة الطبيعية والمغذية والمفيدة لصحة الشعر والتي تعالج مشكلة التساقط، والتي نقدمها لك سيدتي من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل بطريقة سهلة وصحية لعمل أفضل وصفة تساقط الشعر وتقصفه.

طريقة عمل وصفة تساقط الشعر وتقصفه ومكوناتها

المكونات

بيضة واحدة.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الخروع.

ملعقة واحدة صغيرة من الخل الأبيض.

طريقة التحضير

نضع البيضة وزيت الخروع وملعقة صغيرة من الخل الأبيض في وعاء صغير وندمجهم جيدا.

يتم تمشيط الشعر أولا بمشط خشب قبل وضع الخليط.

بعد التمشيط الجيد للشعر، يتم وضع الخليط على فروة الرأس مع التدليك لمدة عشرة دقائق.

يتم وضع الخليط على الشعر لمدة نصف ساعة، ثم يغسل الشعر بالماء الفاتر، وقومي بعد ذلك بتجفيفه قبل عملية التمشيط النهائي لتفادي مشكلة التساقط.

قومي بتكرار هذه الخلطة لمدة ثلاث أسابيع وسوف تلاحظين الفرق قبل وبعد الاستخدام لتحصلي علي الشعر الطويل والجميل.

طريقة البصل والعسل للحصول على شعر طويل

المكونات

ثمرة كبيرة من البصل.

ثلاث ملاعق كبيرة من العسل.

طريقة التحضير