بدون قلاية زيت.. ملعقتي السحرية ضعيها على الباذنجان المقلي هيبقي مقرمش ومش هيشرب نقطة زيت نهائياً

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الباذنجان المقلي، عند البحث عن خضروات غنية بالحديد لتقوية الجسم نجد أن الباذنجان يترأس على قائمة الخضروات الغنية بعنصر الحديد، حيث أن تناوله يعطي للجسم كمية مناسبة من الفيتامينات الهامة والحديد، لذلك تحرص الأمهات على طهيه بأشكال مختلفة لأفراد أسرتها، حيث يمكن إدخاله في المحاشي أو قليه أو تقديمه بدون تسوية مع السلطة، فهو في جميع الحالات يفيد الجسم، كما أن مقلي الباذنجان من أشهر الأطباق التي تقدم بجانب البطاطس المقلية والطعمية في المطاعم صباحاً، ولكن من المعروف أن الباذنجان مكون من طبقات إسفنجية تمتص الزيت أثناء القلي، لذلك يبحث الجميع عن طريقة لقلي الباذنجان بدون زيت.
الباذنجان المقلي بدون امتصاص الزيت
يمتص الباذنجان الكثير من الزيت أثناء عملية القلي، لأنه يتكون من طبقات إسفنجية قابلة لامتصاص الماء والزيت، ولكن ينزعج مرضي القلب والشرايين من هذه الطريقة التقليدية ويبحثون عن طريقة صحية لقلي الباذنجان بدون زيت، حفاظاً على صحة القلب والشرايين، ولمعرفة تلك الطرق تابعوا معنا ما يلي.
- أولاً نقوم بتحضير كمية الباذنجان المراد قليه وتقطيع القشر الخارجي حسب الرغبة.
- يتم بعدها تقطيع الباذنجان إلى عدة أجزاء متوسطة الحجم.
- نحضر ماء ساخن ونضع فيها الباذنجان وملعقتين من الملح ونتركه في الماء لمدة خمس دقائق.
- بعدها يتم إخراج الباذنجان من الماء ووضعه في مصفاة حتى يتخلص من المياه.
- تليها خطوة إحضار طاسة ودهنها بالقليل من الزيت.
- نرص الباذنجان في الطاسة ويتم القليان والتقليب حتى التسوية.
طريقة قلي الباذنجان بدون امتصاص الزيت
يمكن في هذه الطريقة استخدام زيت الزيتون، حيث يتميز زيت الزيتون بقدرته الفائقة على عدم قدرة أي أطعمة على امتصاصه، كما إنه صحي ومفيد للجسم، وتتم عملية القلي من خلال إتباع الخطوات التالية.
- نحضر وعاء ونضع فيه ماء دافئ وكمية من الملح.
- نضع الباذنجان بعد تقطيعه في الماء حتى يتحول لونه إلى البني.
- بعدها نخرج الباذنجان ونتركه حتى يتخلص من الماء.
- نحضر طاسة قلي ونضع فيها كمية مناسبة من زيت الزيتون.
- نبدأ في قلي الباذنجان حتى يتم تحميره.
- نخرج الباذنجان على مناديل ورقية للتخلص من بقايا الزيت.
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