انقذي أسنانك من التسوس.. كنز في مطبخك لتبيض الأسنان كالؤلؤ وإزالة الجير والأصفرار أقوي من الليزر

الاهتمام بالأسنان أمر لابد منه، لأنها هي أساس الوجه، وتعتبر الأسنان دليل كافِ على نظافة الشخص الشخصية، ولذلك يوجد الكثير من الأمور التي يفعلها دكاترة الأسنان وجعلها بيضاء ناصعة مثل اللؤلؤ، ولكن هذا الأمر مكلف للغاية، وغير ذلك هناك أشخاص لديهم فوبيا من دخول عيادة الأسنان والجلوس على الكرسي، ولكن نحن نقول لهؤلاء الأشخاص وداعا لكل هذه المخاوف سواء المادية أو النفسية، نحن سوف نقدم لكم طريقة تبييض الأسنان بمكونات بسيطة وسهلة وموجودة في كل بيت، كل ما يجب عليكِ فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.

استخدام الفحم النشط في تنظيف الأسنان بكل سهولة

الكل يريد أن يجعل أسنانه بيضاء لا مثيل لها، مع العلم أن الأسنان تتأثر بأي شئ ويجعل لونها يتغير بسهولة، ومن أمثلة الأشياء التي تؤدي إلى اصفرار الأسنان هي:

كثرة تناول السجائر، وبالأخص السجائر الرخيصة التي

لا تؤثر فقط على الأسنان وإنما تؤثر على الجسم كله.

تناول الشوكولاتة الغامقة.

الباذنجان الأسود كثرة تناوله يؤثر أيضا على بياض الأسنان.

المشروبات الكحولية تعمل على تغيير شكل الأسنان وتدمير العصب الداخلي لها.

طريقة استخدام الفحم النشط:

يجب إحضار قرص من الفحم النشط، ثم نقوم بفرم هذا القرص، حتى يتحول إلى بورد.

يجب أخذ كمية منه على فرشاة الأسنان، ثم يتم غسل الأسنان بها.

يجب استخدام هذه الطريقة أكثر من مرة في الأسبوع.

يجب الاستمرار لمدة شهر للحصول على أفضل نتيجة.

استخدام الحليب المجفف في تنظيف الأسنان وتبيضها

يعتبر الحليب المجفف من الأشياء التي تساعد في تبييض الأسنان وجعلها بيضاء ناصعة، لأنه يحتوي على مادة هامة تعمل على فوران الجير والبلاك الموجود على الأسنان، ونحن سوف

نعرض لكم طريقة الاستخدام مع مكون آخر وهو معجون الأسنان: