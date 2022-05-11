صاروخ التبييض للعرايس.. كريم بانثينول والنشا المبهر لتبييض الوجه وشد التجاعيد وإزالة البقع السوداء نهائيا

مع قدوم الصيف، وارتفاع درجة الحرارة باستمرار، يحتاج الكثير منا إلى كريم أو وصفة طبيعية لحماية البشرة من الاسمرار، مع العلم أن التعرض للشمس لفترات طويلة يؤدي إلى ظهور مشاكل كبيرة في البشرة، مع العلم أن معظم النساء يفضلن استخدام الوصفات الطبيعية بدلا المنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة، ونحن سوف نقدم لكم كريم سحري وفعال لتبيض البشرة، وهو كريم بانثينول مع النشا، مع العلم أن هذا الكريم لا يستخدم للوجه فقط، وإنما يستخدم لتفتيح الجسم كله، كل ما يجب عليكِ فعله هو متابعة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.

فوائد كل من النشا وكريم بانثنيول للبشرة

سنذكر لكم الكثير من الفوائد كريم البانثينول السحري،

له نتيجة فعالة في توحيد لون البشرة.

يقضي على آثار حب الشباب الموجودة في الوجه.

يساعد في التخلص من النمش والبقع الداكنة.

يساعد في تفتيح البشرة بعشرة درجات أكثر من أي كريم آخر.

يساعد في شد الترهلات الموجودة تحت العين.

أما بالنسبة لفوائد النشا:

أما بالنسبة لفوائد النشا: لو حظنا أن معظم الوصفات الطبيعية التي تستخدم في علاج الكثير مشاكل البشرة والوجه.

يعتبر مرطب قوي وفعال على البشرة.

يعتبر مرطب قوي وفعال على البشرة. يساعد في تفتيح البشرة، وكذلك جعل ملمسها ناعم.

يساعد في نقاء البشرة، لكي تصبح مثل بشرة الأطفال.

مكونات تحضير وصفة كريم بانثينول والنشا لتفتيح الفوري

لو وضعنا النشا مع كريم بانثينول سوف نحصل على نتيجة فعالة في تفتيح البشرة، وتتلخص مكونات الوصفة في:

ثلاث ملاعق من كريم بانثينول.

ملعقتين من النشا.

نصف ليمونة.

ملعقة عسل أبيض.

طبق يستخدم في تحضير الوصفة.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت اللوز الحلو.

طريقة تحضير الوصفة: