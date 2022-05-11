لن تصدقي أبدا.. تطويل الرموش وتكثيف الحواجب في 3 أيام بالخلطة السحرية ستصبح رموشك طويلة جدا

يكون تطويل الرموش وتكثيف الحواجب من الأمور الجمالية المهمة حيث يكون ذلك مظهر من مظاهر الجمال لذلك تسعى كثير من الفتيات والسيدات بالبحث عن الطرق الطبيعية التي تساعد على تكثيفهم وتطويلهم حيث توجد كثير من الوصفات الطبيعية التي تساعد على ذلك ولكن اليوم استطعنا أن نجد وصفة سحرية تكون بمثابة سرعة الصاروخ في تطويل الرموش وتكثيف الحواجب وتتكون تلك الوصفة من مجموعة من الزيوت الطبيعية مثل جوز الهند والخروع حيث يعرف بمدى فاعليتهم في الحصول على أفضل النتائج حيث نجد بأن زيت الخروع يساهم مساهمة كبيرة في تطويل الرموش وتكثيف الحواجب بينما نجد زيت جوز الهند من الزيوت المهمة أيضا للرموش والحواجب وسوف نوضح كيفية إعداد الطريقة من خلال هذا المقال.

طريقة تطويل الرموش والحواجب

تسعى الكثير من الفتيات إلى التعرف على الطرق اللازمة لتكثيف الرموش والحواجب لنجد طريقة سريعة تعطينا نتيجة بسرعة الصاروخ وسوف نوضح طريقة عملها من خلال النقاط التالية:

المكونات:

ملعقة زيت جوز الهند.

ملعقة زيت زيتون.

ملعقة زيت خروع.

فرشاة.

فيتامين E.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء ونضع به جميع الزيوت ونقلبهم جيدا وعند تمام التجانس نقوم بغمس الفرشاة بهم ووضعها على الرموش والحواجب.

يتم استعمال تلك الزيوت يوميا قبل النوم وسوف نلاحظ النتيجة في غضون ثلاثة أيام فقط.

طرق العناية بالبشرة

يجب أن تهتم جميع الفتيات ببشرتهم وذلك حتى لا تصاب بشرتها بالنمش والبقع والاسمرار وسوف نوضح طرق العناية بها من خلال النقاط التالية..

يجب استخدام غسول مناسب لنوع البشرة سواء بشرة دهنية أو جافة أو مختلطة.

العمل على ترطيب البشرة دائما وخاصة الجافة.

النوم لمدة ٨ ساعات يومية وذلك حتى لا نجهد البشرة.

النوم لمدة ٨ ساعات يومية وذلك حتى لا نجهد البشرة. الحرص على تناول الخضروات والفواكه دائما.

تناول ٨ أكواب مياه يوميه يساعد في ترطيب البشرة.

عدم تعرض البشرة لأشعة الشمس البشرة.

الحرص على الاهتمام بالرموش والحواجب وعمل الوصفة السحرية التي قمنا بذكرها خلال الأسطر السابقة.

يمكن أن نستخدم الزيوت الطبيعية لترطيب الجسم أيضا ولم يقتصر الأمر على الوجه فقط.

استخدام المناشف القطنية للوجه واستخدامها برفق

يمكن تطويل الرموش بسرعة الصاروخ وتكثيف الحواجب بسرعة باستخدام هذه الخلطة التي قمت بتوضيحها كنا يمكن استخدام الفازلين حيث يعمل على تطويل الرموش بسرعة الصاروخ والحصول على رموش طويلة كأنك وضعتي رموش صناعية قفجوثومي بدهن الفازلين مع زيت الخروع كل ليلة مع الرموش والحواجب سوف تلاحظين الفرق بين أيام في طول وكثافة وجمال كما يمكن تطويل الرموش وتكثيف الحواجب باستخدام زيت الزيتون للحصول على رموش طويلة كأنك وضعتي رموش صناعية فقط بإتباع ووضع ملعقة صغيرة من زبت الزيتون مع ملعقة من زيت الخروع ثم قومي يوضع هذا الخليط على العيون واتركيها لمدة ربع ساعة ثم فومي بتكرار هذه التجربة يوميا سوف تلاحظين الفرق بين أيام طول وكثافة وجمال رموشك من أول إستعمال تساهم في الحصول على رموشك طويلة جدا