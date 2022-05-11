نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل صينية الدجاج المشوي المتبل اللذيذة في الفرن بمذاق شهي ولذيذ للغاية في المقال التالي

عمر شويل - جدة صينية الدجاج المشوي المتبل ، من الصفات الشهية واللذيذة والتي تتميز بمذاقها الغني واللذيذ للغاية، كما أن مكوناتها بسيطة وطريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية، كما أنها من الوصفات المفضلة للغاية.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل كيكة الطاسة بالفانيليا وطريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بدون فرن وكذلك طريقة عمل مقرمشات المكرونة المقرمشة بديل الشيبسي وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل صينية الدجاج المشوي المتبل.

مكونات صينية دجاج المشوي المتبل

تتكون هذه الوصفة اللذيذة والمميزة من مكونات بسيطة ومتوفرة ومكوناتها كالتالي:

ملعقة كبيرة من الكزبرة اليابسة المطحونة.

ملعقة كبيرة ونصف من الثوم المفروم.

ونصف ملعقة كبيرة من الزعتر اليابس المطحون.

ملعقة صغيرة ونصف من الملح.

مقدلر نصف كوب من عصير الليمون.

مقدار نصف كوب من زيت الزيتون.

نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة كبيرة من الزنجبيل.

ملعقتين من صوص الباربكيو.

مقدار ٦ قطع من الدجاج.

بصلتين مقطعين شرائح.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل صينية الدجاج المشوي المتبل وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم بخلط كلا من الثوم والكزبرة والزيت وعصير الليمون والزعتر والزنجبيل وصوص الباربكيو والفلفل الأسود والمفروم والملح.

وبعدما يتم خلط جميع المكونات والبهارات مع بعضها البعض جيدا نقوم بوضع قطع الدجاج في خليط التتبيلة لمدة ساعة كاملة.

ثم بعد ذلك نقوم بإحضار صينية بمقاس مناسب ونضع بداخلها جميع كمية شرائح البصل التي قمنا بإعدادها.

ومكننا استعمال صاج بدلا من الصينية.

ثم نضع فوق البصل قطع الدجاج ونصب فوق الدجاج خليط التتبيلة المتبقي.

ثم بعد ذلك نقوم بتغطية الصينية بطبقة من ورق الزبدة وفوقها طبقة أخرى من ورق الألمنيوم.

وبعد ذلك نقوم بإدخال الصينية في الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية لمدة ساعة و ٢٠ دقيقة تقريبا.

وفي آخر عشرين دقيقة نقوم بإشعال الفرن من الأعلي حتي يتحمر وجه الصينية.

ثم تكون الوصفة بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء

طريقة عمل سلطة الطحينة

تتكون سلطة الطحينة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها تؤكل مع العديد من المشويات ومنها فاهيتا الدجاج ومكوناتها كالتالي:

ربع كوب من الطحينة الخام.

3 فصوص ثوم مهروسين.

ملعقتان كبيرتان من الخل.

ملعقة من الزيت النباتي.

3 ملاعق من دقيق.

نصف ملعقة صغيرة من الملح

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

طريقة التحضير

نقوم بخلط جميع المكونات مع بعضها البعض وتكون بعد ذلك جاهزة للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص الباربكيو

المكونات

كوب إلا ربع من الكاتشب.

ربع كوب سكر بني.

ملعقتين من العسل الأسود.

ملعقتين من الخل.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بابريكا..

ملح.

ملعقة ثوم بودرة.

شطة حسب الرغبة.

طريقة التحضير

تتم طريقة التحضير باستخدام الخلاط وطريقة تحضيره كالتالي: