طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة في البيت والسر في ملعقة هنضفها للدقيق

طريقة عمل كيكة الزبادي، يعتبر الكيكة من الحلويات التي يعشقها الكبار والصغار ويفضلون تناولها باستمرار، ومن المعروف أنها تناسب كافة المناسبات بالإضافة إلى يمكنك تقديمها في وجبة الإفطار أو العشاء مع كوب من الشاي أو اللبن الساخن، وفي هذا الصدد تجد هناك أنواع كثيرة من الكيكة منها كيكة الشوكولاتة وكيكة البرتقال وكيكة الفانيليا، لذلك يبحث الكثير من السيدات عن طريقة ناجحة لكي يتم إعدادها، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة لعمل كيكة الزبادي.

طريقة عمل كيكة الزبادي

يمكنك معرفة طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة واللذيذة من خلال الخطوات التالية:

المكونات

2 كوب من الدقيق.

3 بيضات.

كوب من السكر.

2 علبة من الزبادي.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب من الزيت مضاف إليه الزبدة.

كيس من البيكنج بودر.

رشة صغيرة من الملح.

ملعقة من النشا.

طريقة التحضير:

تتمثل طريقة تحضير كيكة الزبادي من خلال الخطوات التالية: