طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة في البيت والسر في ملعقة هنضفها للدقيق

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طريقة عمل كيكة الزبادي، يعتبر الكيكة من الحلويات التي يعشقها الكبار والصغار ويفضلون تناولها باستمرار، ومن المعروف أنها تناسب كافة المناسبات بالإضافة إلى يمكنك تقديمها في وجبة الإفطار أو العشاء مع كوب من الشاي أو اللبن الساخن، وفي هذا الصدد تجد هناك أنواع كثيرة من الكيكة منها كيكة الشوكولاتة وكيكة البرتقال وكيكة الفانيليا، لذلك يبحث الكثير من السيدات عن طريقة ناجحة لكي يتم إعدادها، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة لعمل كيكة الزبادي.
طريقة عمل كيكة الزبادي
يمكنك معرفة طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة واللذيذة من خلال الخطوات التالية:
المكونات
2 كوب من الدقيق.
3 بيضات.
كوب من السكر.
2 علبة من الزبادي.
معلقة صغيرة من الفانيليا.
نصف كوب من الزيت مضاف إليه الزبدة.
كيس من البيكنج بودر.
رشة صغيرة من الملح.
ملعقة من النشا.
طريقة التحضير:
تتمثل طريقة تحضير كيكة الزبادي من خلال الخطوات التالية:
- نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به كلاً من البيض مع السكر والفانيليا، ونستمر في التقليب حتى تختلط المكونات مع بعضها البعض.
- يضاف بعد ذلك إلى هذه المكونات الزيت والزبادي، ويتم تشغيل الخلاط مرة أخرى لكي تختلط المكونات معاً.
- نحضر وعاء ونضع به الدقيق والملح والبيكنج بودر ويتم تقليبهم جيداً حتى تختلط المكونات.
- نضع بعد ذلك الخليط الذي تم تحضيره من قبل على الوعاء الذي يوجد به الدقيق والنشا، ونستمر في التقليب حتى تصبح عجينة طرية ومتماسكة.
- نحضر صينية مدهونة بالزيت ثم نضع بها دقيق ويتم توزيعه على كافة الجوانب.
- نضع بها العجين وندخل الصينية بالفرن على درجة حرارة 180 لمدة نصف ساعة ومن الضروري عدم فتح باب الفرن عليها لكي لا تهبط.
- نتركها حتى تنضج جيداً ومن ثم يتم تشغيل الشواية لمدة عشر دقائق لكي تأخذ اللون الذهبي.
- تخرج من الفرن نتركها حتى تبرد وتصبح جاهزة للتقديم.
- يمكن أن يتم تقديم كيكة الزبادي بجانب بعض المشروبات الساخنة على وجبات الإفطار مثل الشاي أو اللبن أو غيرهم، أو استبدالها بالمشروبات الباردة حسب الرغبة، يمكنك التجربة الآن.
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