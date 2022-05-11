بأسرار التجار.. ملعقة واحدة لتخزين البطاطس من السنة للسنة بدون تغيير في اللون أو الطعم هتفضل فريش

البطاطس لا غنى عنها في كل البيوت، لأنها يمكن وضعها بجانب الكثير من الوجبات، ولذلك لابد من توافرها في المنزل، لأنه يوجد وقت معين من السنة لا توجد فيه البطاطس التي تستخدم للقلي، ولذلك بدأت معظم النساء بالبحث على جميع وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة أفضل طريقة لتخزين البطاطس، لكي تظل لديها من السنة إلى السنة، وهذا هو سبب مقالنا اليوم، كل ما يجب عليكِ فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا وتابعونا.

أفضل طريقة لتخزين البطاطس من السنة إلى السنة

التجار لهم طريقة معينة لتخزين البطاطس لكي تظل سليمة وغير متعفنة، لأن فترة التخزين تستمر عام كامل، ونحن الآن سنقدم لكم خطوات تخزين البطاطس بنفس طريقة التجار:

يجب إختيار أفضل أنواع البطاطس لتخزين، وتكون خالية تماما من أي قطع أو تعفن.

يتم إزالة الرواسب الطينية الموجودة عليها.

يجب إحضار صناديق خشب تتناسب مع كمية البطاطس المراد تخزينها.

يتم رص البطاطس داخل الصندوق، وبعد ذلك يتم تغطية الصندوق بالغطاء المناسب له.

يجب أن يكون الصندوق ذات فتحات تهوية واسعة.

يجب الاحتفاظ بالصندوق في مكان بعيد عن الضوء والحرارة.

أهمية تخزين البطاطس في البيت

البطاطس لها فوائد كثيرة لجسم الإنسان، حيث تحتوي على نسبة نشويات عالية التي يحتاجها أي شخص، بالإضافة إلى أنها تحتوي على العديد من الفيتامينات المفيدة والصحية، ولا حظنا أن معظم المطاعم الكبرى لا تخلو من تقديم البطاطس بجانب الوجبات، وعلى وجه الخصوص الوجبات السريعة مثل، البرجر والكريب والبيتزا، وغيرها، مع العلم أن هناك طريقة تخزين أخرى يجب أن نعرضها لكم وهي: