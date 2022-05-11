طريقة عمل حلوى الماكرون الفرنسي في المنزل بكل سهولة خطوة بخطوة

الماكرون الفرنسي ، من الحلويات المميزة واللذيذة والتي تتميز بشكل رائع ومميز للغاية، كما أن طريقة تحضيره لا يتطلب الكثير من المجهود الوقت أو المجهود، كما يمكن تزيينه بالعديد من أنواع الصوصات اللذيذة والمميزة مثل صوص الفانيليا أو الكراميل.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الماكرون الفرنسي.

مكونات الماكرون الفرنسي

تتكون حلو الماكرون المميزة من مكونات بسيطة ومتوفرة وهي كالتالي:

مقدار ٥٠ جرام من السكر الناعم.

مقدار ٨٠ جرام من دقيق اللوز.

عدد ٢ بياض بيض بدرجة حرارة الغرفة.

مقدار ٨٥ جرام من السكر المطحون.

رشة فانيليا.

رشة ملح.

لون طعام أصفر أو وردي أو حسب الرغبة

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل حلوي الماكرون الفرنسي وطريقة تحضيرها كالتالي: