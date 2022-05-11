نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل حلوى الماكرون الفرنسي في المنزل بكل سهولة خطوة بخطوة في المقال التالي
الماكرون الفرنسي ، من الحلويات المميزة واللذيذة والتي تتميز بشكل رائع ومميز للغاية، كما أن طريقة تحضيره لا يتطلب الكثير من المجهود الوقت أو المجهود، كما يمكن تزيينه بالعديد من أنواع الصوصات اللذيذة والمميزة مثل صوص الفانيليا أو الكراميل.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الماكرون الفرنسي.
مكونات الماكرون الفرنسي
تتكون حلو الماكرون المميزة من مكونات بسيطة ومتوفرة وهي كالتالي:
- مقدار ٥٠ جرام من السكر الناعم.
- مقدار ٨٠ جرام من دقيق اللوز.
- عدد ٢ بياض بيض بدرجة حرارة الغرفة.
- مقدار ٨٥ جرام من السكر المطحون.
- رشة فانيليا.
- رشة ملح.
- لون طعام أصفر أو وردي أو حسب الرغبة
طريقة التحضير
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل حلوي الماكرون الفرنسي وطريقة تحضيرها كالتالي:
- نقوم بإحضار الكبة ثم نطحن بداخلها كلا من دقيق اللوز و ٨٥ جرام من السكر الناعم مع بعضهم البعض جيدا.
- ثم بعد ذلك نقوم بنخلهم جيدا.
- ثم نقوم بعد ذلك بضرب بياض البيض بالمضرب الكهربائي حتى يتضاعف حجمه ويصبح باللون الأبيض.
- بعد ذلك نقوم بإضافة ٥٠ جرام من السكر الناعم علي البيض بالتدريج.
- ونستمر في خفق البيض مع السكر، ثم نضيف إليه الملح والفانيليا.
- ثم بعد ذلك نقوم بإضافة ألوان الطعام المرغوب فيها.
- ونستمر في الخفق جيدا حتى يأخذ الخليط القوام الكريمي الثقيل أو قوام المارينج.
- ثم بعد ذلك نقوم بصب الخليط على دقيق اللوز المخلوط مع السكر.
- ونخلطهم جيدا مع بعضهم البعض حتى نخرج الهواء من العجينة.
- ثم نضع العجينة التي قمنا بإعدادها في قمع أو كيس الكريمة.
- ثم نقوم بإحضار صاج ونضع عليه ورق زبدة ونشكل البسكويت بقمع الكريمة علي ورق الزبدة.
- بعد ذلك نقوم بدب الصاج علي طاولة حتى يخرج الهواء الذي بداخله ونتركه في درجة حرارة الغرفة لمدة ساعة وربع.
- ثم ندخله الفرن لمدة ربع ساعة علي درجة حرارة ١٥٠ درجة مئوية ونقوم بتسخين الفرن من الأسفل فقط.
- وبعد مرور المدة نقوم بإخراجه من الفرن ونتركه ليبرد وبعد ذلك نقوم بحشوه بالشوكولاتة البيضاء أو بكراميل الحليب.
- ثم يكون بعد ذلك جاهز للأكل وبالهناء والشفاء.
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