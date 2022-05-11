نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انسي تقصف الشعر مع أفضل وصفات طبيعية للقضاء نهائيا على الشعر الضعيف والطريقة سهلة للغاية في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفات لعلاج تقصف الشعر، شعرك هو خلاصة جمالك وله تأثير كبير في جعلك تبدو بمظهر جميل، لكن نهاياته المتقصفة يمكن أن تجلب لك حالة غير مرضية، في هذه الحالة يبدو الشعر متفاوتا ومشدودا، أو ينتهي به الأمر كما لو أن شعرة واحدة تنقسم إلى جزأين، وقد تضطر إلى استخدام منتجات صناعية، تحتوي على مواد كيميائية من شأنها مضاعفة المشكلة، لذا فإن أفضل حل لك هو معالجة الأطراف المتقصفة بوصفات طبيعية تساعد على تغذية شعرك.

وصفات لعلاج تقصف الشعر

نوفر لكم مجموعة من الوصفات الطبيعية التي يمكن أن تساعدك في العناية بتقصف الشعر، ومنها:

الموز وزيت الزيتون

يحتوي الموز على البروتينات والفيتامينات اللازمة لنمو الشعر وصحته، بالإضافة إلى زيت الزيتون الذي يجعل الشعر متماسكًا وناعماً.

المكونات

2 حبة موز كبيرة.

زيت زيتون ملعقة كبيرة.

طريقة التحضير

اهرسي الموز.

أضيفي زيت الزيتون.

وضعي المزيج على شعرك لمدة نصف ساعة.

ثم اغسليه بالماء الدافئ.

الزبادي وجوز الهند

يلعب جوز الهند دورًا مهمًا في تغذية الشعر، وإزالة المواد الكيميائية المتبقية في الشعر، وتغذية الشعر بالفيتامينات والمواد التي يحتاجها الشعر، بينما يعمل الزبادي ومنتجات الألبان عادةً على ترطيب الشعر والأطراف.

المكونات

كوب زبادي.

كوب زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

اخلطي زيت جوز الهند مع كوب من الزبادي.

واتركي المزيج على شعرك لمدة ساعة ونصف.

ثم اغسليه بالماء الدافئ.

الزيوت الطبيعية والمايونيز للقضاء على التقصف

للزيوت الطبيعية المختلفة تأثير إيجابي على شعرك ويمكن أن تحل بعض المشاكل التي يواجهها شعرك خاصة أثناء عملية الترطيب، وبإضافة المايونيز إلى هذه الزيوت يمكنك الحصول على نتائج أفضل من اجل حل مشاكل تقصف الشعر سريعا.

المكونات

نصف كوب مايونيز.

زيت زيتون ملعقة كبيرة.

ملعقة كبيرة زيت لوز حلو.

ملعقة زيت خروع.

طريقة التحضير

اخلطي المكونات بالتساوي.

غطي الشعر وتأكدي من تركيز الشعر على منطقة الذيل.

اتركي الخليط على الشعر لمدة ساعة.

ثم اغسليه بالماء الدافئ.

نوصي بعد استخدام أي شامبو يحتوى على الصوديوم لأن الشعر يعاني كثيرًا منه ويتسبب ه فى التقصف. أيضُا منتجات السولفات قد تفعل ذلك مع استخدام السسشوار المفرط قد يسببا تقصف الشعر ويتأخر علاجه.