بكل سهولة طريقة عمل بسكويت العشر دقائق في المنزل طريقة فاطمة أبوحاتي

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طريقة عمل بسكويت العشر دقائق يعتبر البسكويت بأنواعه من أشهى والذ انواع الحلويات التي انتقلت من الدول الاجنبية الى الدول العربية وهي وصفه محبوبة لدى الكثير من الناس مع الكبار والصغار، ومع مختلف الأعمار وهناك انواع كثيرة من وصفات عمل البسكويت فتستطيع أن تقوم بعمل البسكويت بالموز او اللبن او المربى او الشوفان او باي نوع فاكهه او نكه انت تفضلها وفي هذا المقال نقدم لك طريقة عمل بسكويت العشر دقائق بطريقة ناجحة ووفعاله ، ولا تستغرق منك اي وقت ولا جهد وتستمتع انت و اسرتك واطفالك باطعم انواع البسكويت وسنقدم لكم الطريقة من خلال موقع ثقفني.
طريقة عمل بسكويت العشر دقائق
مقادير عمل بسكويت العشر دقائق
- كوب ونصف من الدقيق .
- نص كوب زيت.
- نص كوب سكر.
- ملعقة صغيره فانيليا.
- ملعقة صغيره بكينج بودر.
- بيضه .
- زيت نباتي للدهن
وصفة بسكويت العشر دقائق
قومي باتباع الخطوات التالية
- قومي بإحضار وعاء عميق مع اضافة الزبدة في هذا الوعاء مع تجهيز المضرب الكهربائي او المضرب اليدوي وتقوم بضربها واخفاقها جيدا بهذا المضرب حتى تتفكك من بعضها وتصبح حفيفيه هشة مثل الكريمة اللبناني.
- وهذة الخطوة مهمه جدا لانها التى تعطى النعومة فى مض البسكوته الواحدة.
- مع مراعاة أن تكون هذه السمنة بنفس درجة حرارة الغرفة حتى تكون سهلة في العجين مع بقية المقادير والمكونات الاخرى.
- اضيفي السكر البودرة على الزبدة مع الضرب لمدة 2 دقيقة ثم ضيفي البيض والفانيليا اضربي واخلطي جيدا هذا الخليط حتى تتداخل المكونات مع بعضها وتصبح متجانسه مع بعضها البعض ، ثم جهزى مسحوق النشا والبيكنج بودر مع الدقيق المنخول جيدا ،و رشة ملح عليهم وقلبيهم حتى تتأكدي من أن المكونات كلها متداخلة مع بعضها، ثم تأتي مرحلة العجن وهي أن تقومي بوضع الدقيق وخلطه على خليط الزبدة السابق ذكرة ، واعجنى هذا الخليط مع المكونات بيدك جيدا حتى تتداخل كل المكونات مع بعضها للحصول على عجينة بسكويت العشر دقائق الممتعه.
- أما في حالة إذا كنت تحبين لأطفالك فى عمل بسكويت الشوكولاتة، ما عليك سوى أن تضيفي الكاكاو الخام البودرة والحليب حتى تعطى لك لون وشكل الشكولاتة التى تشتهيها الاطفال وبنفس الخطوات السابقه نفس المقادير السابقه.
- ومن الممكن أن تقومي بتقسيم العجينة الى نصفين نصف سادة والنصف الآخر نقوم بعجنه بالشكولاتة حتى تنال اعجاب الاطفال محبى الشكولاتة وجذب الاطفال لتناولها، التى لا ترغب فى البسكويت الساده الاصفر.
خطوات عمل بسكويت العشر دقائق
- عند تسويه البسكويت لابد التأكد من اختبار صاج واحد فقط للتأكد من نجاح العجينة وخروج البسكويت دون أن يتفتت لأنه اذا كان محتاج رشه دقيق لضبط باقى الوصفة أو العكس إذا كان سبب يحتاج إلى قليل من البن لتطريه العجينة.
- ثم ادهني الصينيه بمادة دهنية تغزل البسكويت عن أى اشتباك فى الصينية واشعلى نار الفرن الخاص بك مقدما على درجة حراره 180 درجة مئوية حتى تسخن الفرن
- وقبل وضع الصاج ثم ضعى العجينة على كيس طعام بلاستيك وضعي كيس أخر على العجينة
- ثم افرديها بعصايه خاصه في فرد العجين بسمك 1/2سنتيمتر
- ثم قومى بعمل كل الاشكال التى ترغب فى تشكيل وتفنبن البسكويت او استخدمي قطاعه البسكويت او استخدمي غطاء دائري او على شكل مثلثات وقلوب وضعيها في الصينية بالترتيب والافضل وضع الصينية في الرف الاوسط في الفرن على درجه حراره من 160 – 180 لمدة ربع ساعة إلى ثلث ساعه حتى ان تأخذ اللون الذهبي من أسفل البسكويت.
- ثم أخرجي بسكويت العشر دقائق من الفرن الى أن يبرد تماماً، ثم قدميه بالهيئة المناسبة لك و النكهة الرائعة لضيوفك مع الشاى أو القهوة أو حسب الرغبه .
ونكون قد انتهينا من شرح طريقة عمل بسكويت العشر دقائق واسرار نجاحه وكيفية عمل اختبار له اولا مع ذكر المقادير الناجحة والخطوات.
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