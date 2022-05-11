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طريقة عمل طاكوس الدجاج في المنزل، وهي وصفة من الوصفات المغربية سهلة التحضير، كما أنها من الوصفات التي تشتهر بها المطابخ المكسيكية، تنتمي إلى المعجنات أيضا كونها مكونة من عجينة تاكو رقيقة، تحتوي على إحدى أنواع الحشوات المفضلة، وفيما يلي سوف نوضح لكم المقادير والمكونات اللازمة لعمل الوصفة، والمقادير اللازمة لخلطة تتبيل الدجاج، وكذلك صوص الجبن الذي لاغني عنه في هذه الوصفة. المقادير والمكونات نصف كيلو من الدقيق.

كوب من اللبن الدافئ قليلاً.

نصف كوب من الماء.

مقدار 2 ملعقة كبيرة من السمن.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. خلطة الدجاج عدد 2 من صدور الدجاج نظيفة ومقاطعة مكعبات متوسطة الحجم.

نصف ملعقة صغيرة من الملح والفلفل الاسود.

فلفل ألوان.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

كوب من الكزبرة والبقدونس المفروم جيدا.

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

مقدار ملعقة كبيرة من كلا من الخل وزيت الزيتون.

زيت غزير للقلي. مكونات صوص الجبن عدد 2 كوب من اللبن.

عدد 2 ملعقة كبيرة من النشا.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود المطحون.

جبن. طريقة عمل طاكوس الدجاج نحضر وعاء مناسب ونضع به المكونات الجافة المكونة من الدقيق والملح والبيكنج بودر، ونخلطهم جيدا معا، ثم نضيف لهم كلا من الزبدة وزيت الزيتون، وندمجهم معا مع أضافة اللبن إليهم. نخلط كافة المكونات مع بعضها البعض، حتى تمتزج جيدا، مع إضافة الماء بشكل تدريجي حسب الحاجة، ونستمر في العجن، حتى تتكون معنا عجينة متماسكة ولينة، يسهل تشكيلها. ثم نقوم بتغطية العجين بكيس نايلون جيدا،ونضعها جانبا حتى ترتاح لمدة نصف ساعة. ثم نقوم بتشكيل العجين على شكل كرات دائرية، ومن ثم نقوم بفردها، واستخدام رشة من الدقيق كي تساعد على الفرد بسهولة، حتى تتشكل معنا رقائق من العجين رقيقة. ومن ثم نقوم بتسوية رقائق عجينة التاكو، باستخدام قلاية غير لاصقة، ونحتفظ بها داخل المحارم، حتى تظل طرية غير جافة، لحين استخدامها في الحشو. عمر شويل - جدة طريقة عمل طاكوس الدجاج في المنزل بصوص الجبن الشهي - ثقفني

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