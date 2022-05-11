مادة تقتل عصب السن هل لها أضرار في المستقبل

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عمر شويل - جدة مادة تقتل عصب السن ، وجع الأسنان من أصعب الالام التي يتعرض لها الشخص نظرا لكونها من أكثر الأعراض التي تؤثر علي ممارسة الإنسان لحياته العامة وتأدية مهامه اليومية، لذا يرغب الشخص في التخلص من تلك الالم بأي طريقة منهم من يتجه إلي العلاج والأدوية والبعض الآخر يتجه إلي العلاج بالأعشاب والطب البديل.

لذا سوف نوضح بعض من المواد والأعشاب التي تتعالج في التخلص من وجع الأسنان دون القيام بأي أمر يمكن أن يؤثر علي صحته في الحياة المستقبيلة، والآن في هذه المقالة سوف نوضح ما هي المادة التي تقتل عصب السن والتي يتم استخدامها من قبل أطباء الأسنان وهل يمكن أن تؤثر علي حياته المستقبلية أم لا؟ سؤال سوف نوضح إجابته من خلال بعض السطور القادمة.

مادة تقتل عصب السن

أجاب عن السؤال دكتور متخصص في علاج الأسنان وعملياتها التجميلية ليوضح علينا الآتي:

أن بعض من العلاجات التي تم إستخدانها حديثا وبعض من التقنية اللبية هي مجرد تنظيف للثة من الداخل والتي يتم حشوها بصورة جيده وطريقة مناسبة ولا تتسبب في حدوث أي مشاكل في المستقبل ولا تضر مواد تركيبها لثة الإنسان ولا تحدث أي نوع من الالتهابات بأي شكل فهي مادة لقتل العصب يتم وضعها علي الضرس أو السن وليست مادة كميائية تضم عدد من العناصر الضارة.

وأضاف ان المعالجات اللبينة ما هي إلا خلطة عملية يتم استخدامها عند سحب عصب السن أو ضرس العقل الذي يحتوي علي عدد من الأوعية أو عصب عن كشفة يتأثر الإنسان ويشعر بالالم عند الأكل أو شرب المشروبات الساخنة أو الباردة، أما المعالجات الجديدة والتي تم العمل بها بعد وقف كافة المواد الكميائية التي كانت تسخدم في الماضي ويتم وضعها داخل الحجرة اللبية لبضعة أيام مما قد يعرض الشخص إلي ألم رباطي أو تناخر عظمي مضر يؤثر في المستقبل .

لذا وبكل ثقة يمكن القول أن المادة التي تقتل عصب السن لا يمكن أن تؤثر علي حياتك المستقبليىة أو تضر بالأسنان في الوقت الحالي أو الوقت المستقبلي.