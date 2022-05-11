نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر طريقة عمل الشاورما السوري في المنزل مثل المطاعم بمذاق رائع في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل الشاورما السوري من أهم الأكلات الخفيفة التي يتم البحث عنها في تلك الأيام وهذا خوفا من الأمهات على أولادهم كبار كانوا أم صغار من أكل المطاعم غير المضمون، وتبحث الكثيرات للوصول إلى الكيفية التي يتم عملها كطريقة وطعم المطاعم حتى يحبذها الأطفال خصوصا، وهي من الأكلات السهلة التحضير وتتميز بطعمها المتميز ومن خلال موقعنا سوف نشرح لكم الطريقة التي يمكن عمل الشاورما بها كأكبر مطعم.

طريقة عمل الشاورما السوري

ومن أهم العوامل التي تساعد في نجاح طعم شاورما الدجاج هي التتبيله الخاصة بها حيث يتم وضعها لمدة لا تقل عن 8 ساعات ويفضل أن تترك حتى الصباح ويتم وضع كافة المكونات وهي قطع الفراخ والفلفل الألوان والصل والخل والليمون والملح والشطة والبهارات ثم ترفع على النار في وعاء مناسب ويراعي عدم التقليب حتى جفاف السوائل ويوضع الفلفل وتقدم ساخنة.

طريقة تحضير الشاروما

تتبل قطع الفراخ بأن توضع في الخل والليمون والبصل والثوم والصلصلة والشطة وكافة التوابل، تترك المكونات في المبرد لمدة لا تقل عن 8 ساعات.

يوضع الزيت في طاسة مناسبة للكمية ويوضع الخليط السابق على نار متوسطة ولا يتم التقليب مباشرة إلا بعد جفاف كافة السوائل يوضع الفلفل الألوان ويتم التقليب حتى النضج، تقدم ساخنة مع خبز أبيض وكاتشب.

طريقة التحضير

انتشر الأكل السوري مؤخرا في المجتمع المصري مثل شاروما علي الفحم المميزة، وتم البحث عنه بطريقة كبيرة من أهمها طريقة عمل الشاورما السوري التي يفضلها الكثيرين من الأطفال والكبار وإليكم الطريقة:

المقادير

4 صدور من الفراخ مقطعة قطعا طولية.

5 ملاعق من الخل الأبيض.

كوب زبادي طازج.

2 ملعقة صلصة طماطم بالإضافة إلى شطه.

ثوم.

بصل مفروم.

فلفل اسود.

بهارات فراخ.

ببريكا.

زيت.

عصير ليمون.

زعتر.

فلفل ألوان.

طريقة عمل الشاورما باللحم

يفضل في شاورما اللحم أن تكون قطع اللحم صغيرة لمراعاة النضج سريعا يتم تتبيل الخليط لفترة كافية بالزبادي والفلفل الأسود والخل والثوم والبصل والملح، ثم يرفع على درجة حرارة متوسطة ويوضع كافة المكونات مثل الفلفل الحار ومن الممكن أن تقدم مع الخبز السوري الأبيض و الثومية الأصلية.

طريقة عمل شاورما بالعيش السوري