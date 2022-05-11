فطائر الحليب الهشة بأسهل وأسرع طريقة وبمذاق لذيذ وروعة للفطور

فطائر الحليب الهشة ، من ألذ وأشهى الفطائر والتي يعشقها الصغار والكبار والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، واشتهرت بكثرة في الوطن العربي، وهي تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية أيضا، نظراً لاحتوائها على عناصر غذائية عديدة، حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، بالإضافة إلى مذاقها الرائع والمميز الذي لا يوصف، كما أن طريقة تحضيرها سهلة جداً أيضاً، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة صفيحة اللحم وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل فطائر الحليب الهشة بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات فطائر الحليب الهشة

تتكون فطائر الحليب الهشة من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

5 أكواب دقيق.

كوب ونصف حليب دافئ.

بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الملح.

ثلث كوب زبدة طرية.

مقادير الوجه

بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

2 ملعقة كبيرة من الماء.

سمسم أبيض.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل فطائر الحليب الهشة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر وعاء ونضيف إليه الحليب الدافئ والخميرة الفورية والسكر، ثم نقلب جيدا حتى يذوب السكر والخميرة الفورية.

ثم نحضر وعاء العجان، ونضيف إليه الدقيق والملح والبيضة والزبدة وخليط الحليب، ثم نعجن جيدا بالعجانة (ومن الممكن باليد) حتى نحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة.

ثم نلم العجينة ونكورها، ثم نضعها في وعاء مدهون بالزيت ونغطيها ونتركها تختمر في مكان دافئ.

بعد ذلك نفرد العجينة بالشوبك على سطح مرشوش بالدقيق بسمك 1 سم.

ثم نحضر قطاعة دائرية ونقطع بها العجين لدوائر.

ثم نلم العجين الزائد ونكوره، ثم نترك العجينة ترتاح.

بعد ذلك نقوم بعمل فتحات دائرية صغيرة في كل فطيرة.

ثم نرص الفطائر في صينية ونضع فيها ورقة خبز، ثم نغطي الفطائر ونتركها تختمر مرة ثانية لمدة نصف ساعة.

ثم نقوم بعمل نفس الخطوات السابقة في العجينة المتبقية.

بعد ذلك نحضر وعاء ونضيف إليه البيضة والماء ونخفق جيدا.

بعد ذلك ندهن وجه الفطائر بعد اختمارها مرة ثانية بخليط البيض.

ثم نوزع وعلى الوجه سمسم.