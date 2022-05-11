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يعد صبغ الشعر باللون العسلي من الألوان المميزة الساحرة التي تقع بين درجة البنى البندقي والأشقر الذهبي، وهو من الألوان التي تتماشي مع درجات البشرة المختلفة ويعطى انعكاسا ولمعانا يشبه لون الشمس، ومن أجل الحصول على درجة اللون العسلي فى المنزل ستحتاجي إلى دمج بعض الألوان حتى تتخلصي من لون شعرك الأساسي إذا كان داكنا، لذلك ستقومي بمزج الصبغة بدرجة الأشقر البندقي مع صبغة بدرجة الأشقر الثلجي ثم اتباع بعض الخطوات التي سنتعرف عليها فى الأتي لكى تحصلي على النتيجة المرغوبة بدقة. طريقة صبغ الشعر باللون العسلي الأدوات اللازمة لصبغ الشعر باللون العسلي: صبغة درجة اللون الأشقر البندقي.

صبغة الشعر درجة الأشقر الثلجي

أكسجين %30

وعاء بلاستيكي.

فرشاة خاصة بصبغ الشعر.

قطعة من الفازلين.

قطعة ملابس قديمة.

مشابك شعر .

فرشاة لتسريح الشرح.

قفازات بلاستيكية. خطوات صبغ الشعر باللون العسلي افرغي عبوة الصبغة باللون الأشقر البندقي مع صبغة الشعر باللون الأشقر الثلجي فى وعاء مع إضافة الأكسجين %30 وامزجيهم جيدا حتى تتجانس جميع المكونات وتحصلي على قوام مناسب.

مشطي الشعر جيدا لسهولة فرد الصبغة عليه وقومى بتقسيمه إلى أربعة أجزاء أو أكثر لتتمكني من صبغ جميع أجزاء الشعر جيدا.

ادهني بعض الفازلين على المناطق التي يمكن أن تتلطخ بالصبغة مثل الأذنين والجبهة والرقبة.

ارتدى ملابس قديمة وقفازات بلاستيكية باليد لحماية جلدك من التصبغ.

اغمسي فرشاة الصبغة فى الخليط وابدئي فى فرده على القسم الأول من الشعر مع الحرص على ترك مسافة 2 سم من الجذور لأن الجذور تلتقط الصبغة سريعا عن بقية الشعر.

كرري تلك الخطوة مع الأقسام الثلاثة الباقية من الشعر ثم يتم تغطيته بغطاء الشعر البلاستيكي جيدا.

اتركي الصبغة على الشعر لمدة 20 دقيقة ثم قومى بعد ذلك بصبغ الجذور المتبقية وانتظري 10 دقائق أخرى لصبغ الجذور جيدا.

اغسلي الشعر جيدا بالماء الفاتر حتى تتخلصي من جميع أثار الصبغة ثم اغسليه بالبلسم والماء بالطريقة المعتادة.

يراعى أن لا يتم غسل الشعر لمدة أسبوع واحد على الأقل بعد عمل الصبغة حتى لا تفقد اللون بسهولة. عمر شويل - جدة زي الكوافير وأحلى.. طريقة صبغ الشعر عسلي كراميل في البيت بالخطوات - ثقفني

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