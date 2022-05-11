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طريقة عمل كيك البراونيز الأصلية بطريقة الحلواني، تعتبر حلوى البراونيز الأصلية من أحلى وأسهل وأسرع أنواع الحلويات وأفخم أنواع الحلويات التي تقدم في المطاعم والكافيهات، ومن الحلويات التي يمكنك تحضيرها وتقديمها بطريقة سريعة وبطعم ولا أروع ولا تحتاج إلى مضرب كهربائي ولا عجان ويمكنك تناولها بجانب فنجان من القهوة الصباحية فتابعوا معنا طريقة عمل كيك براويز باسهل الوصفات. مقادير تحضير حلوى البراونيز الأصلية نصف كوب من الزبدة المذابة. ملعقة كبيرة من الزيت النباتي. كوب إلا ربع من السكر الأبيض. نصف كوب من السكر البني. 2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة. ملعقة صغيرة من الفانيليا. نصف كوب من الدقيق متعدد الإستخدامات. رشة من الملح صغيرة. نصف كوب من الكاكاو الخام. ملعقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان. 180 جرام من الشكولاتة المقطعة. طريقة تحضير حلوى البراونيز الأصلية بوصفة الحلواني في وعاء عميق نضع الزبدة المذابة ونضيف عليها الزيت ثم نضيف السكر الأبيض والسكر البني.

نقوم بتقليب المكونات جيدا بواسطة المضرب اليدوي، نقوم بإضافة البيض ونقلب جيدا حتى يذوب السكر في البيض ونضيف الفانليا ونستمر فى التقليب.

نقوم بإضافة الدقيق المنخول ورشة الملح والكاكاو الخام المنخول والقهوة سريعة الذوبان.

نقوم بتقليب المكونات جيدا بملعقة كبيرة من الأسفل إلى الأعلى، نقوم بإضافة الشوكولاتة الدارك على الخليط ونقلب جيدا.

نقوم بإحضار صينية مقاس 20 سم ونقوم بدهنها بقليل من الزيت أو الزبدة ونثبت عليها ورقة من الزبدة.

نضيف خليط البراونيز في الصينية ونوزعه جيدا داخلها، ندخل البراونيز فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية على الرف الأعلى لمدة من 25 دقيقة إلى 30 دقيقة.

نخرج البراونيز من الفرن ونتركها تبرد ثم نقوم بنزعها من الصينية، قوم بتقطيع البراونيز بسكينة مغمورة في ماء ساخن لسهولة تقطيع البراونيز وتقدم. مكونات عمل كرات جوز الهند 5 أكواب ونصف من جوز الهند. 2 كوب كبير من الحليب المكثف المحلى. كوب من اللوز المحمص. طريقة عمل كرات جوز الهند في وعاء عميق نضع 4 أكواب ونصف فقط من جوز الهند ونضيف إليهم الحليب المكثف.

نقوم بمزج جوز الهند بالحليب جيدا ونقوم بتغطية الخليط ونتركه لمدة عشر دقائق ليرتاح.

نقوم بتشكيل العجينة على شكل كرة صغيرة وعمل تجويف فيها ونضع داخلها لوزة ونغلقها جيدا.

وفي وعاء نضع كوب من جوز الهند ونغلف به الكرات جيدا وتقدم. عمر شويل - جدة طريقة عمل كيك البراونيز الأصلية بطريقة الحلواني - ثقفني

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