طريقة البوريك التركي باللحم هش ومقرمش بطعم خطير مختلف

طريقة البوريك التركي باللحمة، يعتبر من الوصفات اللذيذة التي عرفت في المطبخ التركي، والتي اشتهرت بشكل كبير في العالم العربي كله، حيث يقدم في وجبة الإفطار أو العشاء أو حتى الغداء، فهي وجبة مفيدة جداً للجسم، نظراً لاحتوائها على بعض المكونات الغذائية عالية القيمة، ويمكن تحضير البوريك باللحم المفروم أو بالدجاج أو بالجبن والسبانخ، فالتنوع مطلوب في الوصفات المحببة من الجميع حتى لا يشعرون بالملل من الوصفة المتكررة، ويمكن سيدتي إعداد البوريك التركي بسهولة جداً وبخطوات بسيطة لتقديمها في الأوقات المختلفة، فتابعونا لنوافيكم طريقة تحضير البوريك التركي.

طريقة البوريك التركي

أصبحت المعجنات التركية هي الأكثر إقبالاً في كل مكان، حيث يوجد طرق كثيرة من المعجنات مختلفة ويمكن بحشوها بحشوات مختلفة، ويعتبر البوريك باللحم المفروم من الوصفات المحببة من الجميع والتي لقت قبولاً كبيراً من الكبار والصغار.

المقادير:

ربع كيلو عجينة فيلو.

نصف كوب زيت زيتون.

كوب زبادي.

بيضة.

الحشو:

بصلة كبيرة مفرومة.

2 فص ثوم مفروم.

نصف كيلو لحم مفروم.

ملعقة كبيرة زيت الزيتون.

ملعقة ونصف ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ربع ملعقة صغيرة بابريكا.

نصف كوب بقدونس مفروم.

طريقة التحضير: