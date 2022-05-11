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طريقة عمل كفتة البطاطس باللحم المفروم، إذا كان لديك متوفر ربع كيلو لحمة مفرومة ولا تعلمي ماذا تفعلين بهم، ولديكم أسرة كبيرة وكثيرة العدد، سنقول لك الحل في صنع أشهى مأكولات لعمل كفتة البطاطس اللذيذة والشهية والتي يتم صنعها في مدة قصيرة، باستخدام ربع كيلو من اللحمة المفرومة فقط، وتعطيك كمية كبيرة من الكفتة بالإضافة إلى طعمها اللذيذ الذي سيحبه جميع أفراد أسرتك خاصة أطفالك، وكما يمكن أن تقدميها في عزوماتك لضيوفك لطعمها اللذيذ الخفيف والمشبعة أيضا. مقادير تحضير كفتة البطاطس خفيفة نحتاج إلى كيلو من البطاطس. مقدار ربع كيلو من اللحم المفروم. بصلة واحدة مفرومة ناعم ومصفى من الماء جيدا. نصف كوب من البقسماط. بيضة واحدة بدرجة حرارة الغرفة. نصف كوب كبير من البقدونس. ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة صغيرة من البابريكا. ملعقة صغيرة من الكمون. ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. خطوات تحضير كفتة البطاطس بالمنزل مثل الجاهزة أولا نقوم بتقشير البطاطس ونقوم ببشرها بشر ناعم جدا ونصفيها جيدا من الماء بعد غسلها جيدا.

ثم في وعاء عميق نضيف البطاطس المبشورة ونضع عليها كل من البصل المفروم واللحمة المفرومة الناعمة.

ثم نضيف البقسماط والبقدونس والبيضة ونضيف عليهم كل من بهارات من الملح والكمون والفلفل الأسود والبابريكا.

ثم نقوم بعجن المكونات جيدا بواسطة اليد حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها البعض جيداً.

ثم نقوم بتشكيل الكفتة على شكل أصابع أو كرات حسب الرغبة في تشكيل حتى تنتهي من كل الكمية التي لديكم.

ثم نقوم بوضع ورفع مقلاة على النار ثم نقوم بوضع عليها كمية من الزيت غزير ونقوم بتسخينه جيدا قبل وضع كمية الكفتة.

ثم نضع الكفتة في الزيت بعد أن يتم تسخينه جيدا حتى يأخذ لونا ذهبيا، من على جوانب حتى تأخذ الكفتة لون ذهبي وتصفى من الزيت، وتوضع كفتة البطاطس في طبق تقديم وتقدم ساخنة. عمر شويل - جدة طريقة عمل كفتة البطاطس باللحم المفروم في المنزل - ثقفني

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