اصنعي آيس كريم الفراولة الاقتصادي بالمنزل بطعم رائع ولذيذ جداً

آيس كريم الفراولة الاقتصادي ، من ألذ وأشهى أنواع الآيس كريم يتم تحضيره بالمنزل من خلال مكونات بسيطة جداً وغير مكلفة لا يحتاج إلي النشا أو كريمة الباستري فهو يتم تحضيره من مكونات سهلة وغير مكلفة ولا يحتاج إلي أي نوع من المجهود أو الوقت فهو خلال دقائق يكون جاهز، وهو من أشهى أنواع المثلجات التي نجد عليها إقبالاً كثير في فصل الصيف من قبل الكبار والصغار فهو يمتاز بمذاق رائع وشهي جداً ويمكن إعداده بأطعمة مختلف باستخدام أنواع مختلف من الفاكهة المثلجة، ولكن الكثير منا يعتمد على شرائه من الخارج ولكن من خلال مكونات بسيطة يمكننا إعداده بالمنزل بطعم رائع ينافس الآيس كريم الجاهز وألذ بكثيرمنه، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام أفضل طريقة لعمل آيس كريم الفراولة الاقتصادي بالمنزل بطعم رائع وشهي جداً.

مكونات عمل آيس كريم الفراولة الاقتصادي

مكونات عمل الآيس كريم بسيطة وسهلة ومتوفرة بالمنزل وهي كما يلي:ـ

3 ملاعق كبيرة من الكريم شانتيه.

2 علبة زبادي.

ربع كوب من اللبن البارد.

3 ملاعق من العسل.

عصير حبة من الليمون.

نصف كيلو من الفراولة المجمدة.

نقطة من لون غذائي أحمر.

طريقة التحضير

يتم تحضير آيس كريم الفراولة الاقتصادي بالمنزل بخطوات بسيطة هي كما يلي:ـ

في الخلاط الكهربائي نقوم بوضع نصف كيلو من الفراولة المجمدة ثم نضيف إليها الكريم شانتيه. ثم نضيف الزبادي ثم نضيف عصير الليمون وربع كوب من اللبن البارد. نضيف ملعقتين من العسل النحل ثم نخفق المكونات جيداً، لمدة لا تقل عن خمس دقائق حتي يتجانس الخليط ويصبح قوامه ثقيلاً. يسكب الخليط في عبوة فارغة ونظيفة وجافة تماماً ومحكمة الغلق، ثم يحفظ لمدة لا تقل عن 8 ساعات داخل الفريزر. ثم نخرج من الثلاجة ويقدم بألف هنا وشفا.

ملاحظات هامة

يجب أن يكون الحليب المستخدم مثلج وبارد تماماً. نحرص على خفق المكونات مع بعضها البعض لمدة لا تقل عن خمس دقائق داخل الخلاط الكهربائي، حتي تتجانس جميع المكونات بشكل جيد. يجب حفظ خليط الآيس كريم لمدة لا تقل عن 8 ساعات داخل الفريز أو يمكن حفظه ليلة كاملة.

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