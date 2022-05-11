نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اصنعي آيس كريم الفراولة الاقتصادي بالمنزل بطعم رائع ولذيذ جداً في المقال التالي
آيس كريم الفراولة الاقتصادي ، من ألذ وأشهى أنواع الآيس كريم يتم تحضيره بالمنزل من خلال مكونات بسيطة جداً وغير مكلفة لا يحتاج إلي النشا أو كريمة الباستري فهو يتم تحضيره من مكونات سهلة وغير مكلفة ولا يحتاج إلي أي نوع من المجهود أو الوقت فهو خلال دقائق يكون جاهز، وهو من أشهى أنواع المثلجات التي نجد عليها إقبالاً كثير في فصل الصيف من قبل الكبار والصغار فهو يمتاز بمذاق رائع وشهي جداً ويمكن إعداده بأطعمة مختلف باستخدام أنواع مختلف من الفاكهة المثلجة، ولكن الكثير منا يعتمد على شرائه من الخارج ولكن من خلال مكونات بسيطة يمكننا إعداده بالمنزل بطعم رائع ينافس الآيس كريم الجاهز وألذ بكثيرمنه، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام أفضل طريقة لعمل آيس كريم الفراولة الاقتصادي بالمنزل بطعم رائع وشهي جداً.
مكونات عمل آيس كريم الفراولة الاقتصادي
مكونات عمل الآيس كريم بسيطة وسهلة ومتوفرة بالمنزل وهي كما يلي:ـ
- 3 ملاعق كبيرة من الكريم شانتيه.
- 2 علبة زبادي.
- ربع كوب من اللبن البارد.
- 3 ملاعق من العسل.
- عصير حبة من الليمون.
- نصف كيلو من الفراولة المجمدة.
- نقطة من لون غذائي أحمر.
طريقة التحضير
يتم تحضير آيس كريم الفراولة الاقتصادي بالمنزل بخطوات بسيطة هي كما يلي:ـ
- في الخلاط الكهربائي نقوم بوضع نصف كيلو من الفراولة المجمدة ثم نضيف إليها الكريم شانتيه.
- ثم نضيف الزبادي ثم نضيف عصير الليمون وربع كوب من اللبن البارد.
- نضيف ملعقتين من العسل النحل ثم نخفق المكونات جيداً، لمدة لا تقل عن خمس دقائق حتي يتجانس الخليط ويصبح قوامه ثقيلاً.
- يسكب الخليط في عبوة فارغة ونظيفة وجافة تماماً ومحكمة الغلق، ثم يحفظ لمدة لا تقل عن 8 ساعات داخل الفريزر.
- ثم نخرج من الثلاجة ويقدم بألف هنا وشفا.
ملاحظات هامة
- يجب أن يكون الحليب المستخدم مثلج وبارد تماماً.
- نحرص على خفق المكونات مع بعضها البعض لمدة لا تقل عن خمس دقائق داخل الخلاط الكهربائي، حتي تتجانس جميع المكونات بشكل جيد.
- يجب حفظ خليط الآيس كريم لمدة لا تقل عن 8 ساعات داخل الفريز أو يمكن حفظه ليلة كاملة.
طريقة عمل الآيس كريم الفانيليا
- في وعاء نضيف 2 كوب من الحليب ثم نضيف 3 ملاعق من النشا ثم نضيف نصف كوب من السكر.
- ثم نقلب المكونات جيداً على البارد، ثم نضع الوعاء على النار ونستمر في التقليب حتي نحصل على قوام ثقيل للخليط.
- نرفع الخليط عن النار ثم نتركه يبرد قليلاً ثم نغطي وجه الخليط حتي لا يتعرض للهواء ويجف، ثم يوضع في الفريزر لمدة ساعتين حتي يبرد تماماً.
- في وعاء آخر نقوم بوضع كوب من الكريم شانتيه ثم نضيف إليه كوب من الحليب المثلج تدريجياً ونخفق المكونات بالمضرب الكهربائي، حتي نحصل على قوام ثقيل للخليط ومتماسك.
- ثم يحفظ داخل الثلاجة حتي يصبح متماسك، ثم نخرج الخليط من الثلاجة ثم نضيف إليه الخليط السابق خليط النشا والحليب ثم نخفق المكونات جيداً بالمضرب الكهربائي.
- نستمر في الخفق حتي نحصل على قوام ناعم ومتماسك جداً يسكب الخليط في عبوة نظيفة ويحكم الغلق، ثم يحفظ داخل الفريزر لمدة ساعتين ثم يقدم بالهنا والشفا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اصنعي آيس كريم الفراولة الاقتصادي بالمنزل بطعم رائع ولذيذ جداً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.