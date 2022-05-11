نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطويل الرموش وتكثيفها بسرعة خيالية في 3 أيام ستصبح رموشك طويلة كأنك وضعتي رموش اصطناعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد تكثيف وتطويل الرموش من أكثر النواحي الجمالية التي تهتم بها الكثير من الفتيات لإضافة مظهرا مميزا للعين، وبالرغم من أن المنتجات التجميلية الصناعية مثل الماسكرا تعطى نتائج سريعة إلا أنها وقتية ولا تدوم كثيرا فضلا على أنها قد تتسبب فى تساقط شعر الرموش نظرا لالتصاقها بها وعدم زوالها بسهولة عند الغسيل إلى جانب احتوائها على الكثير من المواد الكيميائية التي لا تعود بأي فائدة على شعر الرموش، لذلك سنقدم فى هذا المقال بعض الوصفات الطبيعية التي تمنحك رموش كثيفة وطويلة بشكل دائم تغنيكى عن استخدام أي منتج أخر.

وصفات طبيعية لتكثيف وتطويل الرموش

الشاي الأخضر: يستخدم الشاي الأخضر بفعالية فى تكثيف وتطويل الرموش بفضل احتوائه على بعض مضادات الأكسدة التي تحفز نمو الرموش، ويمكن استخدامه عن طريق الأتي:

اغلي كوب من الشاي الأخضر بدون أي تحلية ثم انتظري حتى يصبح بارد تماما.

قومى بغمس فرشاة ماسكرا قديمة ومشطي بها رموشك بداية من الجذور.

انتظري حتى 15 دقيقة ثم اشطفي الرموش بالماء البارد.

تطويل الرموش بالفازلين

يلعب الفازلين دورا هاما فى تكثيف وتطويل الرموش سريعا عند الانتظام على استخدام، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

يمكنك تمشيط رموشك بالفازلين يوميا بمفرده ليلا قبل الذهاب إلى النوم ثم شطف الرموش فى الصباح الباكر.

يمكنك أيضا إضافة بعض المكونات إلى الفازلين لزيادة فعاليته مثل زيت الخروع وزيت اللوز.

تطويل الرموش بجل الصبار

يحتوى جل الألوفيرا على العديد من الفيتامينات والمغذيات التي تساعد على تحفيز نمو الرموش وكثافتها، من خلال الطريقة التالية:

قومى بمزج ملعقة من جل الصبار مع ملعقة من زيت الجوجبا وملعقة من زيت جوز الهند وقلبيهم جيدا معا.

قومى بتمشيط الرموش بهذا الخليط يوميا لمدة أسبوعين متتاليين للحصول على النتائج المرغوبة.

تطويل الرموش بزيت الزيتون

يحتوى زيت الزيتون على أهم الفيتامينات التي تساعد فى تغذية ونمو الرموش مثل فيتامين E، إلى جانب احتوائه على حمض الأوليك، ويمكن استخدامه من خلال الطريقة التالية: