وجبة عشاء سهلة وسريعة بمكونات بسيطة وصحية وبمذاق لذيذ وشهي ومميز

وجبة عشاء سهلة وسريعة ، من الوجبات الخفيفة والصحية اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، وتتميز بفائدتها الصحية، وبقيمتها الغذائية العالية أيضاً، نظرا لاحتوائها على عناصر غذائية عديدة كالبروتينات والفيتامينات والنشويات والكربوهيدرات، حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، حيث لا تتطلب وقت ولا مجهود، وبساطة مكوناتها، فهي غير مكلفة، ومكوناتها متوفرة في كل بيت أيضاً، وتحرص ربات البيوت على إعداد طعام صحي وشهي ومبتكر في نفس الوقت لأفراد أسرتها، لذا تبحث عن طريقة تحضيرها كنوع من التغيير والتجديد في الأكلات، كما يمكنكم تجربة فطائر الدجاج بالفرن وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل وجبة عشاء سهلة وسريعة بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات وجبة عشاء سهلة وسريعة

تتكون وجبة عشاء سهلة وسريعة من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مقادير الحشوة

400 جم فطر مقطع شرائح رفيعة.

2 حبة بصلة مقطع شرائح.

5 حبات فلفل أخضر مقطع نصف حلقة.

2 حبة فلفل أحمر مفروم ناعم.

3 ملاعق كبيرة من الزيت.

300 جم لحم مفروم.

نعناع.

ملح.

شطة.

فلفل أسود.

زنجبيل.

شطة.

زعتر.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة كبيرة من المايونيز.

مقادير الصلصة

3 فصوص ثوم كبير الحجم مهروس.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

3 حبات طماطم مبشور.

ملح.

فلفل أسود.

8 خبز تورتيلا (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل خبز التورتيلا بدون فرن في المنزل بدلا من شرائها).

300 جم جبنة موزاريلا مبشورة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلا من شرائها).

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل وجبة عشاء سهلة وسريعة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نضع مقلاة على النار ونضيف إليها الزيت واللحم المفروم ونقلب باستمرار حتى يتغير لون اللحم. ثم نضيف البصل ونقلب باستمرار حتى يذبل. ثم نضيف الفطر ونقلبهم، ثم نغطي المقلاة ونتركها حتى ينزل ماء الفطر. بعد ذلك نضيف الفلفل الأحمر والأخضر ونقلب قليلا، ثم نغطي المقلاة مرة ثانية ونتركها حتى ينزل ماء الخضار. ثم نرفع الغطاء ونضيف التوابل ونقلب قليلا. ثم نضيف الزبادي والمايونيز ونقلب باستمرار لبعض الوقت. بعد ذلك نغطي المقلاة ونتركها حتى تنضج المكونات. ثم نرفع الحشوة من على النار ونتركها تبرد. ثم نحضر الصلصة، نضع مقلاة على نار هادئة ونضيف إليها زيت الزيتون والثوم المهروس ونقلب باستمرار قليلا. بعد ذلك نضيف معجون الطماطم ونقلب باستمرار قليلا. ثم نضيف الطماطم المبشور ونقلب باستمرار. ثم نضيف الملح والفلفل الأسود ونقلب جيدا، ثم نترك الصلصة حتى تنضج. بعد ذلك نرفع الصلصة من على النار. ثم نفرد خبز التورتيلا ونضع فوق كل رغيف طوليا مقدار من الجبنة الموزاريلا، ثم مقدار من الحشوة، ثم نلفه رول. ثم نحضر صينية ونوزع فيها طبقة من الصلصة. بعد ذلك نرص فيها رولات التورتيلا. ثم نوزع فوقهم الصلصة، ثم جبنة موزاريلا مبشورة. ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها لمدة تتراوح ما بين 20 إلى 25 دقيقة. بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن، ونقدم وجبة عشاء سهلة وسريعة في طبق التقديم. وبالهنا والشفا.

طريقة عمل معجون الطماطم

المقادير

طماطم (الكمية حسب الرغبة).

ملح (حسب كمية الطماطم).

طريقة التحضير